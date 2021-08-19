Из-под земли достанет: как добывают золото в безлюдной арктической тундре
Золото, увы, уже давно не лежит на поверхности: чтобы добыть его, людям приходится уходить глубоко под землю, строить подземные рудники в самых суровых местах. Ну а чтобы переправлять многие тонны руды наверх, традиционно используют тяжелую технику. Погрузочно-доставочные машины, эти приземистые железные монстры, тянут свой груз, потребляя большое количество дизельного топлива. На примере «Полиметалла» наблюдаем, как одна из крупнейших в нашей стране золотодобывающих компаний переходит к низкоуглеродным технологиям.
Где? Чукотский Автономный округ
Майское – открытый карьер и подземный рудник, одно из самых богатых месторождений золота в России. В год здесь перерабатывают 912 тысяч тонн руды (данные за 2020 год – прим. ред.). Месторождение располагается в арктической тундре, в безлюдных местах в 187 километрах от ближайшего населенного пункта – Певека (самого северного города нашей страны).
Факторы риска
Большую часть золота здесь получают в подземном руднике глубоко под землей. Добытую внизу руду везут на поверхность: на флотационной фабрике из нее извлекают золото. Машины трудятся каждый день, бесконечно спускаются вниз и возвращаются наверх, выбрасывая в атмосферу выхлопные газы. Месторождение «Майское» постепенно уходит все глубже под землю, а это значит, что увеличиваются расстояния, которые проезжают грузовые машины, тратится больше топлива.
Решение
Построить на месторождении конвейерный тракт, который будет поднимать руду на поверхность. Конвейер состоит из пяти участков с четырьмя камерами для перезагрузки и будет работать от электродвигателей. В каждой из камер руда подается на верхнее плечо, постепенно достигая поверхности. Конвейерные ленты шириной 1,2 метра непрерывно двигаются на скорости 2,5 м/с. За год тракт способен поднимать на поверхность до 1,7 млн тонн горной массы.
Результаты
Строительство подходит к концу. Когда конвейерный тракт будет запущен, он позволит более чем на 60% сократить выбросы парниковых газов от горной техники и почти на 10% – эксплуатационные затраты. Помимо снижения воздействия на окружающую среды, запуск конвейерного тракта существенно уменьшит нагрузку на систему вентиляции и очистки воздуха, улучшит качество воздуха и условия работы в подземных рудниках. Таким образом, «Полиметалл» на деле показывает свою готовность и возможность переходить на экологичный транспорт – с нулевым потреблением ископаемого топлива и низким воздействием на окружающую среду.
Лицо проекта
«Успокоился и вышел!», – железные нотки в голосе и уверенный взгляд действуют магически. Обычный продуктовый магазин в маленьком казахском поселке Белоусовка. Самых буйных посетителей эффективно успокаивает хрупкая девушка-продавец – юная Венера Уразгалиева.
Как ни странно, именно из-за прилавка и начался ее путь к горному делу: купить что-то к столу однажды зашел директор местного Иртышского рудника. Увидел, как Уразгалиева усмиряет самых буйных мужчин, оценил характер Венеры, позвал на работу: «Нам такие нужны — начнешь замерщиком, остальному научим». Ну а дальше – работа на руднике, высшее образование, а потом карьера в «Полиметалле» уже в России. Сегодня от знаний и умений маркшейдера Уразгалиевой зависит ход строительства конвейерного тракта выдачи руды на «Майском».