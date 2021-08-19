Из-под земли достанет: как добывают золото в безлюдной арктической тундре

Золото, увы, уже давно не лежит на поверхности: чтобы добыть его, людям приходится уходить глубоко под землю, строить подземные рудники в самых суровых местах. Ну а чтобы переправлять многие тонны руды наверх, традиционно используют тяжелую технику. Погрузочно-доставочные машины, эти приземистые железные монстры, тянут свой груз, потребляя большое количество дизельного топлива. На примере «Полиметалла» наблюдаем, как одна из крупнейших в нашей стране золотодобывающих компаний переходит к низкоуглеродным технологиям.



Где? Чукотский Автономный округ

Майское – открытый карьер и подземный рудник, одно из самых богатых месторождений золота в России. В год здесь перерабатывают 912 тысяч тонн руды (данные за 2020 год – прим. ред.). Месторождение располагается в арктической тундре, в безлюдных местах в 187 километрах от ближайшего населенного пункта – Певека (самого северного города нашей страны).