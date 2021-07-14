Как безопасно вернуть техническую воду в природу

Известный факт — любое крупное промышленное предприятие требует большого количества воды. При добыче и переработке руды воду используют во многих технологических процессах: она нужна для приготовления суспензии измельченной руды (пульпы), во время бурения и на прочих этапах производства. Однако в процессе этого производства вода неизбежно загрязняется вредными примесями. Как избавиться от такой воды? Качественная очистка — это дорого, сложно и требует квалифицированного персонала. Зачастую предприятия, что сливают плохо очищенные технические воды в близлежащий водоем, наносят серьезный ущерб окружающей среде.

В компании «Полиметалл» считают, что большие объемы производства — большая ответственность; здесь готовы вкладывать деньги и делать все, чтобы снизить влияние своих предприятий на окружающую среду.