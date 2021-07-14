Как безопасно вернуть техническую воду в природу

Известный факт — любое крупное промышленное предприятие требует большого количества воды. При добыче и переработке руды воду используют во многих технологических процессах: она нужна для приготовления суспензии измельченной руды (пульпы), во время бурения и на прочих этапах производства. Однако в процессе этого производства вода неизбежно загрязняется вредными примесями. Как избавиться от такой воды? Качественная очистка — это дорого, сложно и требует квалифицированного персонала. Зачастую предприятия, что сливают плохо очищенные технические воды в близлежащий водоем, наносят серьезный ущерб окружающей среде.
В компании «Полиметалл» считают, что большие объемы производства — большая ответственность; здесь готовы вкладывать деньги и делать все, чтобы снизить влияние своих предприятий на окружающую среду.
Где? Воронцовское, Свердловская область
- Месторождение было открыто в 1985 году, его разработку планируется вести до 2028 года.
- Добыча на Воронцовском ведется только открытым способом.
- На производстве занято 670 сотрудников.
Факторы риска
Очищенная вода возвращается в реку Каква. Каква, в переводе с языка народа манси, коренных жителей Урала, значит «чистая вода». Таежная река, где водится налим, таймень и хариус, бежит меж живописных ущелий и скал.
Воду из Каквы пьют и используют для всех своих нужд почти 95 000 жителей Серова — старого русского города, что стоит в окружении вековых лесов. Нужен был способ, который позволил бы не допустить загрязнения реки тяжелыми металлами и сульфатами из технических вод Воронцовского. И руководство «Полиметалла» нашло выход.
Решение
Дорогое, но эффективное: на Воронцовском была установлена современная система очистки, которая работает по технологии «обратный осмос». Установка удаляет из воды все примеси и работает так: вода проходит через тонкий мембранный фильтр, который пропускает только молекулы воды и кислорода и задерживает все остальное — соли тяжелых металлов, бактерии, вирусы, другие вредные для природы примеси. Вся эта система почти полностью автоматизирована, то есть присутствие человека здесь почти не требуется.
Результаты
Фактически, сейчас в реку Каква возвращается питьевая вода по качеству даже чище, чем та, которая была забрана: такую воду жители Серова и близлежащих деревень могут безопасно использовать в приготовлении пищи и в хозяйстве (ну и, конечно, налимам и хариусам в Какве ничего не угрожает). Таким образом, «Полиметалл» выполнил одну из своих главных целей — снижение влияния промышленного производства на окружающую среду.