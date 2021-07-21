В Швейцарских Альпах образовались тысячи новых озер из-за таяния ледников

Благодаря «Американской аэрофотосъемке» 1946 года стали доступны первые высококачественные аэрофотоснимки. В общей сложности исследователи смогли использовать данные за семь периодов между 1850 и 2016 годами.

Для каждого из 1200 озер исследователи записали местоположение, высоту, форму и площадь в разное время. Они определили тип и материал плотины, поверхностный дренаж и зафиксировали развитие озера. Ученые отмечают, что, обладая этой базовой информацией, следующим шагом будет оценка индивидуального потенциала опасности озер, например, риска внезапного опорожнения озера в случае прорыва плотины.

В 2016 году ледниковые озера Швейцарии занимали площадь около 620 га. Площадь самого большого озера составляла 40 гектаров, но более 90% озер занимали меньше одного гектара. Образование ледниковых озер достигло своего пика между 1946 и 1973 годами, в среднем образуя почти восемь новых озер в год.

Затем произошел некоторый спад, но в период с 2006 по 2016 год скорость образования новых ледниковых озер снова значительно увеличилась и явно превысила предыдущий максимум. В среднем ежегодно появляется 18 новых озер, а площадь водной поверхности увеличивается более чем на 150 000 квадратных метров в год.