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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Природное золото

В Швейцарских Альпах образовались тысячи новых озер из-за таяния ледников

National Geographic Россия
21 июля 2021
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Из них почти 200 появились за последние 10 лет.

Группа ученых из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) объединила данные аэрофотосъемки массивного горного хребта и данные о ледниках в Швейцарии, чтобы составить исчерпывающий перечень ледниковых озер страны. Он показывает, как изменился озерный ландшафт в высоких горах после окончания Малого ледникового периода.

Из-за изменения климата ледники Альп тают. Когда огромные ледяные поля отступают, они часто оставляют впадины и естественные плотины на открытом ландшафте. Бассейны могут заполняться талыми водами, и образуются новые ледниковые озера. С момента окончания малого ледникового периода около 1850 года в бывших ледниковых регионах Швейцарских Альп появилось почти 1200 новых озер. Около 1000 все еще существуют сегодня.

«С одной стороны, мы были удивлены чистыми цифрами, а с другой – заметным ускорением формирования водоемов. В начале проекта мы ожидали появления нескольких сотен ледниковых озер. Сейчас их более тысячи, и только за последнее десятилетие появилось 180», – Дэниел Одерматт, руководитель группы дистанционного зондирования в Eawag.

Полная инвентаризация стала возможной благодаря высококачественным аэрофотоснимкам Swisstopo и многолетним данным о ледниках в Швейцарии. Самые старые сведения относятся к середине XIX века. 

«Когда лед начал таять в конце Малого ледникового периода, это заинтересовало естествоиспытателей того времени. Таким образом, между 1840 и 1870 годами изменение протяженности и длины некоторых крупных ледников в Швейцарских Альпах было впервые нанесено на карты», – Нико Мёльг, соавтор исследования.

Благодаря «Американской аэрофотосъемке» 1946 года стали доступны первые высококачественные аэрофотоснимки. В общей сложности исследователи смогли использовать данные за семь периодов между 1850 и 2016 годами.

Для каждого из 1200 озер исследователи записали местоположение, высоту, форму и площадь в разное время. Они определили тип и материал плотины, поверхностный дренаж и зафиксировали развитие озера. Ученые отмечают, что, обладая этой базовой информацией, следующим шагом будет оценка индивидуального потенциала опасности озер, например, риска внезапного опорожнения озера в случае прорыва плотины.

В 2016 году ледниковые озера Швейцарии занимали площадь около 620 га. Площадь самого большого озера составляла 40 гектаров, но более 90% озер занимали меньше одного гектара. Образование ледниковых озер достигло своего пика между 1946 и 1973 годами, в среднем образуя почти восемь новых озер в год.

Затем произошел некоторый спад, но в период с 2006 по 2016 год скорость образования новых ледниковых озер снова значительно увеличилась и явно превысила предыдущий максимум. В среднем ежегодно появляется 18 новых озер, а площадь водной поверхности увеличивается более чем на 150 000 квадратных метров в год.

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Озера в Швейцарских Альпах
Фото: Eawag
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Озера в Швейцарских Альпах
Фото: Eawag
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Озера в Швейцарских Альпах
Фото: Eawag

Однако около четверти новых озер уменьшились в размерах или даже полностью исчезли. Например, озеро на леднике Хуэфифирн в кантоне Ури потеряло около 20% своей площади в период с 1985 по 2016 год. 187 ледниковых озер полностью исчезли за последние 170 лет или, по крайней мере, уменьшились до менее чем 200 квадратных метров.

«Новая инвентаризация — ценная основа для калибровки и дальнейшего развития спутникового дистанционного зондирования. Это также является хорошей отправной точкой для мониторинга и анализа воздействия изменения климата на ледниковые озера», — говорит Одерматт.

Авторы работы пишут, что интерес к альпийским водным объектам растет по ряду причин. С одной стороны, рост числа ледниковых озер увеличивает риск внезапных прорывов и, как следствие, опасность паводковых волн для населенных пунктов, расположенных под ними. С другой стороны, природные явления предлагают впечатляющие достопримечательности для туризма, а искусственное расширение озер открывает новые возможности для гидроэнергетики.

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