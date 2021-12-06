В Тасмании поставят «Черный ящик Земли», чтобы записать данные о гибели планеты

Проект «Черный ящик Земли» представляет собой гигантскую стальную установку на солнечных панелях, которую вскоре заполняют жесткими дисками. В рамках проекта задокументируют и сохранят научные данные по самым мрачным проблемам мира.
На носителях запишут информацию по изменениям климата, исчезновению видов, загрязнению окружающей среды и воздействию этих факторов на здоровье. Данные помесят в монолитную структуру, чтобы общество из далекого будущего могло однажды открыть архив и узнать, что произошло с нашей планетой.
«Если мы кардинально не изменим свой образ жизни, изменение климата и другие антропогенные опасности приведут к краху нашей цивилизации. Черный ящик Земли будет записывать каждый наш шаг к этой катастрофе. Сотни наборов данных, измерений и взаимодействий, касающихся «здоровья» нашей планеты, будут непрерывно собираться и безопасно храниться для будущих поколений», – поясняется на сайте проекта.
Проект стал результатом взаимодействия между Clemenger BBDO, креативным агентством The Glue Society и исследователями из Университета Тасмании. Черный ящик установят на острове в начале 2022 года, однако его точное местоположение пока не называется. В настоящее время участники проекта собирают экологические обновления в рамках бета-тестирования.
По словам создателей ящика, одна из целей состоит в том, чтобы помочь увести человечество от подобных сценариев судного дня, при этом уже само существование установки, как они надеются, побудит современное общество действовать более прогрессивно и ответственно с точки зрения действий по борьбе с изменением климата и охраны окружающей среды.
«Когда люди знают, что их записывают, это действительно влияет на то, что они делают и говорят. Цель устройства – предоставить объективный отчет о событиях, которые привели к гибели планеты, привлечь к ответственности будущие поколения и побудить к немедленным действиям. Как закончится эта история, полностью зависит от нас», – пишут создатели проекта.