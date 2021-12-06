В Тасмании поставят «Черный ящик Земли», чтобы записать данные о гибели планеты

Проект «Черный ящик Земли» представляет собой гигантскую стальную установку на солнечных панелях, которую вскоре заполняют жесткими дисками. В рамках проекта задокументируют и сохранят научные данные по самым мрачным проблемам мира.

На носителях запишут информацию по изменениям климата, исчезновению видов, загрязнению окружающей среды и воздействию этих факторов на здоровье. Данные помесят в монолитную структуру, чтобы общество из далекого будущего могло однажды открыть архив и узнать, что произошло с нашей планетой.

«Если мы кардинально не изменим свой образ жизни, изменение климата и другие антропогенные опасности приведут к краху нашей цивилизации. Черный ящик Земли будет записывать каждый наш шаг к этой катастрофе. Сотни наборов данных, измерений и взаимодействий, касающихся «здоровья» нашей планеты, будут непрерывно собираться и безопасно храниться для будущих поколений», – поясняется на сайте проекта.