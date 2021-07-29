Задача для большой компании: спасение совы Бони

В этот же день сотрудники на ежедневной планерке, помимо рабочих вопросов, обсуждают, в том числе, и дальнейшую судьбу птицы. Ветеринаров на Светлом нет — решено отправить сову на вертолете в Охотск. Впрочем, тут же выясняется, что и там возможности для лечения ограничены: в Охотске могут лишь наложить бандаж, в этом случае, сова, конечно, останется в живых, но кости срастутся так, что птица никогда не сможет летать.

Так дело не пойдет, решают сотрудники Светлого, они придумывают и реализуют целую спецоперацию: на вертолете птицу вначале переправляют в Охотск, а потом еще четыре часа на самолете АН-2 везут в Хабаровск. В городе ее судьбой занимается еще один сотрудник «Полиметалла» — Павел Шугуров, ведущий инженер по охране окружающей среды. К тому моменту сова получает имя — Боня. В городе Боне делают рентген и объявляют диагноз — переломы локтевой и лучевой кости, нужна операция, установка аппарата фиксации (что-то вроде упрощенного аппарата Илизарова, который ставят людям).