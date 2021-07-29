Задача для большой компании: спасение совы Бони

В прошлых публикациях мы рассказывали про экологическую деятельность одной из крупнейших российских горнорудных компаний «Полиметалл»: о дорогих системах обратного осмоса, о внедрении солнечных и ветряных установок, о программах по снижению удельных выбросов парниковых газов. Эта заметка тоже про экологию, но речь тут не про глобальные проекты, а про то, как огромная компания помогла одной совсем небольшой птице — сове Боне у которой оказалось сломано крыло.
Где? Север Хабаровского края, месторождение Светлое
- Располагается в 240 километрах от поселка Охотск.
- Грузы доставляются по зимникам. На территории месторождения есть вертолетная площадка, отсюда рейсы выполняются до поселка Булгино (в пяти километрах от Охотска).
- Для извлечения золота из руды на Светлом используют технологию кучного выщелачивания.
Проблема
Осеннее раннее утро, шесть часов. Сотрудники месторождения находят по пути на работу сову со сломанным крылом. Екатерина Красильникова, инженер по охране окружающей среды, относит птицу в общежитие.
Решение
В этот же день сотрудники на ежедневной планерке, помимо рабочих вопросов, обсуждают, в том числе, и дальнейшую судьбу птицы. Ветеринаров на Светлом нет — решено отправить сову на вертолете в Охотск. Впрочем, тут же выясняется, что и там возможности для лечения ограничены: в Охотске могут лишь наложить бандаж, в этом случае, сова, конечно, останется в живых, но кости срастутся так, что птица никогда не сможет летать.
Так дело не пойдет, решают сотрудники Светлого, они придумывают и реализуют целую спецоперацию: на вертолете птицу вначале переправляют в Охотск, а потом еще четыре часа на самолете АН-2 везут в Хабаровск. В городе ее судьбой занимается еще один сотрудник «Полиметалла» — Павел Шугуров, ведущий инженер по охране окружающей среды. К тому моменту сова получает имя — Боня. В городе Боне делают рентген и объявляют диагноз — переломы локтевой и лучевой кости, нужна операция, установка аппарата фиксации (что-то вроде упрощенного аппарата Илизарова, который ставят людям).
Результаты
Операция проходит успешно, сова восстанавливается после лечения в загородном доме у одного из сотрудников «Полиметалла» — неподалеку от Хабаровска. Позже Боню снова везут в клинику — железный фиксатор снимают с крыла: кости срослись — Боня снова может летать. Через некоторое время ее выпускают на свободу там, где нашли.