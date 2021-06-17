Зеленая энергия на службе золотодобывающей компании: пример «Полиметалла»
Разрабатывать недра и быть в числе признанных мировых лидеров в области устойчивого развития – такое вообще возможно? Компания «Полиметалл» на своем примере показывает: не просто возможно, а необходимо. Экологическая ответственность – залог выживания бизнеса в меняющемся мире.
Благодаря энергосберегающим инициативам и взаимодействию с поставщиками электроэнергии «Полиметаллу» удалось в 2020 году сократить удельные выбросы парниковых газов на 4% и снизить удельные энергозатраты на 3% по сравнению с предыдущим годом. Эти и другие успешные шаги в политике устойчивого развития позволили компании претендовать на «зеленый» кредит на специальных условиях. И в прошлом году, впервые в истории российского горнодобывающего сектора, «Полиметалл» получил такой «зеленый» кредит в объеме $125 миллионов. Компания направит эти средства на реализацию проектов по дальнейшему снижению углеродного следа.
Мы продолжаем рассматривать «зеленые» кейсы из практики компании «Полиметалл».
Солнечная и ветровая энергетика
Где? Месторождение Светлое, Хабаровский край
- Располагается в удаленной горной местности.
- Доступа к единой энергосистеме нет.
- С мая по ноябрь добраться до месторождения можно только на вертолете.
- Месторождение расположено в местности с относительно высокой инсоляцией в течение года.
Морской порт Унчи в 92 километрах от месторождения
- Используется для поставок топлива и материальных запасов во время летней навигации.
- От порта к месторождению ведет зимник.
- На береговой линии постоянно дует сильный ветер с порывами.
Факторы риска – Дизельное топливо
В условиях удаленных предприятий единственным источником электроэнергии до недавнего времени являлись дизельные электростанции.
Дизельное топливо – один из наиболее углеродоемких энергоресурсов, и его применение для генерации электроэнергии приводит к значительному росту выбросов парниковых газов и углеродного следа.
Кроме того, недешевое топливо становится еще дороже с учетом стоимости его доставки к месту эксплуатации, а труднодоступность и сложная логистика создают дополнительные риски перебоев в поставках энергоресурсов.
Решение
Альтернативные источники электроэнергии – солнечная и ветряная электростанции.
Светлое
Солнечная электростанция размещена на площадке 200 на 200 метров рядом с энергокомплексом месторождения и состоит из 2 800 фотоэлектрических модулей. Модули не боятся воды, поэтому их обслуживание заключается лишь в осмотре и удалении пыли летом. Минимальный срок эксплуатации – 25 лет. Мощность электростанции составляет 1 Мвт. К концу 2024 года планируется ввести вторую очередь мощностью 2 Мвт, таким образом совокупная мощность станции достигнет 3 МВт. Срок окупаемости такого проекта составляет около пяти лет.
Унчи
Опорная мачта высотой в 30 метров и с разлетом лопастей в 25 метров хорошо видна со стороны моря. Ветроэлектрическая установка мощностью в 100 Квт при ветре 10–15 м/с способна подзарядить аккумуляторы, а при изменении некоторых параметров работы ветряка – еще и участвовать в нагреве воды.
Результаты
- Частичное замещение выработки электроэнергии от дизельных генераторов, которые ранее были основным источником энергоснабжения месторождения и прилегающей инфраструктуры.
- Сокращение выбросов вредных веществ и общее снижение углеродного следа компании.
- Экономия дизельного топлива – только в Унчи более 53 тонн в год.
- Успешное использование альтернативных источников электроэнергии стало отправной точкой для внедрения в 2019 году Системы климатического менеджмента.
- За счет проекта по использованию источников «зеленой» энергии результаты компании в рейтинге устойчивого развития Sustainalitics повысились до 85/100.
- Накопленный опыт позволил запланировать в горизонте до 2025 года строительство на объектах «Полиметалла» еще четырех солнечных электростанций совокупной мощностью до 30 Мвт.