Зеленая энергия на службе золотодобывающей компании: пример «Полиметалла»

Разрабатывать недра и быть в числе признанных мировых лидеров в области устойчивого развития – такое вообще возможно? Компания «Полиметалл» на своем примере показывает: не просто возможно, а необходимо. Экологическая ответственность – залог выживания бизнеса в меняющемся мире.

Благодаря энергосберегающим инициативам и взаимодействию с поставщиками электроэнергии «Полиметаллу» удалось в 2020 году сократить удельные выбросы парниковых газов на 4% и снизить удельные энергозатраты на 3% по сравнению с предыдущим годом. Эти и другие успешные шаги в политике устойчивого развития позволили компании претендовать на «зеленый» кредит на специальных условиях. И в прошлом году, впервые в истории российского горнодобывающего сектора, «Полиметалл» получил такой «зеленый» кредит в объеме $125 миллионов. Компания направит эти средства на реализацию проектов по дальнейшему снижению углеродного следа.

Мы продолжаем рассматривать «зеленые» кейсы из практики компании «Полиметалл».