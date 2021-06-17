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Зеленая энергия на службе золотодобывающей компании: пример «Полиметалла»

National Geographic Россия
17 июня 2021
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Светлое

Разрабатывать недра и быть в числе признанных мировых лидеров в области устойчивого развития – такое вообще возможно? Компания «Полиметалл» на своем примере показывает: не просто возможно, а необходимо. Экологическая ответственность – залог выживания бизнеса в меняющемся мире.

Благодаря энергосберегающим инициативам и взаимодействию с поставщиками электроэнергии «Полиметаллу» удалось в 2020 году сократить удельные выбросы парниковых газов на 4% и снизить удельные энергозатраты на 3% по сравнению с предыдущим годом.  Эти и другие успешные шаги в политике устойчивого развития позволили компании претендовать на «зеленый» кредит на специальных условиях. И в прошлом году, впервые в истории российского горнодобывающего сектора, «Полиметалл» получил такой «зеленый» кредит в объеме $125 миллионов. Компания направит эти средства на реализацию проектов по дальнейшему снижению углеродного следа.

Мы продолжаем рассматривать «зеленые» кейсы из практики компании «Полиметалл».

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Светлое

Солнечная и ветровая энергетика

Где? Месторождение Светлое, Хабаровский край

  • Располагается в удаленной горной местности.
  • Доступа к единой энергосистеме нет.
  • С мая по ноябрь добраться до месторождения можно только на вертолете.
  • Месторождение расположено в местности с относительно высокой инсоляцией в течение года.

Морской порт Унчи в 92 километрах от месторождения

  • Используется для поставок топлива и материальных запасов во время летней навигации.
  • От порта к месторождению ведет зимник.
  • На береговой линии постоянно дует сильный ветер с порывами.

Факторы риска – Дизельное топливо

В условиях удаленных предприятий единственным источником электроэнергии до недавнего времени являлись дизельные электростанции.

Дизельное топливо – один из наиболее углеродоемких энергоресурсов, и его применение для генерации электроэнергии приводит к значительному росту выбросов парниковых газов и углеродного следа.

Кроме того, недешевое топливо становится еще дороже с учетом стоимости его доставки к месту эксплуатации, а труднодоступность и сложная логистика создают дополнительные риски перебоев в поставках энергоресурсов.

Решение

Альтернативные источники электроэнергии – солнечная и ветряная электростанции.

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Светлое

Светлое

Солнечная электростанция размещена на площадке 200 на 200 метров рядом с энергокомплексом месторождения и состоит из 2 800 фотоэлектрических модулей. Модули не боятся воды, поэтому их обслуживание заключается лишь в осмотре и удалении пыли летом. Минимальный срок эксплуатации – 25 лет. Мощность электростанции составляет 1 Мвт. К концу 2024 года планируется ввести вторую очередь мощностью 2 Мвт, таким образом совокупная мощность станции достигнет 3 МВт. Срок окупаемости такого проекта составляет около пяти лет.

Унчи

Опорная мачта высотой в 30 метров и с разлетом лопастей в 25 метров хорошо видна со стороны моря. Ветроэлектрическая установка мощностью в 100 Квт при ветре 10–15 м/с способна подзарядить аккумуляторы, а при изменении некоторых параметров работы ветряка – еще и участвовать в нагреве воды.

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Унчи

Результаты

  • Частичное замещение выработки электроэнергии от дизельных генераторов, которые ранее были основным источником энергоснабжения месторождения и прилегающей инфраструктуры.
  • Сокращение выбросов вредных веществ и общее снижение углеродного следа компании.
  • Экономия дизельного топлива – только в Унчи более 53 тонн в год.
  • Успешное использование альтернативных источников электроэнергии стало отправной точкой для внедрения в 2019 году Системы климатического менеджмента.
  • За счет проекта по использованию источников «зеленой» энергии результаты компании в рейтинге устойчивого развития Sustainalitics повысились до 85/100.
  • Накопленный опыт позволил запланировать в горизонте до 2025 года строительство на объектах «Полиметалла» еще четырех солнечных электростанций совокупной мощностью до 30 Мвт.
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