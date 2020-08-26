Прощайте, рогатые: в Москве ликвидировали троллейбусное движение

Он пояснил, что данный маршрут выбран не случайно: именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Антонов отметил, что скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом здесь будут постоянно ходить два ретро-троллейбуса.

По мнению Антонова, на электробусы переходят во многих городах Европы, Америки, Азии. Сейчас в столичном парке 450 электробусов, до конца года их станет 600, а по плану на 2024 год — более 2600.

У решения мэрии есть свои противники. Они указывают, что троллейбусный парк, подстанции и контактные сети требуют обновления, а не ликвидации. По словам общественного деятеля и урбаниста Максима Каца, во многих городах Европы уничтожение троллейбуса в ХХ веке признали градостроительной ошибкой, и сегодня им приходится создавать систему с нуля.

В Москве, напротив, после ликвидации троллейбусов останется всего 450 единиц (сейчас их 1631) экологичного электротранспорта, тогда как количество вредных для экологии дизельных автобусов в столице увеличилось за последние 9 лет с 6185 до 6500 единиц.

Журналист и специалист по городской среде Илья Варламов относит к плюсам троллейбусов экологичность (они не требуют сложного для переработки литий-ионного аккумулятора), независимость от заправок и подзарядок (как у электробусов), возможность постоянно оставаться на линии с подменными водителями и недостижимая для двигателей внутреннего сгорания динамика, что актуально на участках со сложным рельефом.

Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года.