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Экология и климат

Прощайте, рогатые: в Москве ликвидировали троллейбусное движение

National Geographic Россия
26 августа 2020
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Фото: Artem Svetlov / Flickr
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Фото: Michael Chu / Flickr
В качестве символической меры в столице оставили только один маршрут, связывающий Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу.

С 25 августа в Москве прекратилось движение троллейбусов по последним шести регулярным маршрутам, сообщил гендиректор ГУП «Мосгостранс» Леонид Антонов. Теперь их место займут автобусы и электробусы.

По словам Антонова, это событие стало началом новой эпохи электротранспорта и шагом вперед для общественного транспорта в столице. 

«В знак уважения к этому виду транспорта руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы», — Леонид Антонов.

Он пояснил, что данный маршрут выбран не случайно: именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Антонов отметил, что скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом здесь будут постоянно ходить два ретро-троллейбуса.

По мнению Антонова, на электробусы переходят во многих городах Европы, Америки, Азии. Сейчас в столичном парке 450 электробусов, до конца года их станет 600, а по плану на 2024 год — более 2600. 

У решения мэрии есть свои противники. Они указывают, что троллейбусный парк, подстанции и контактные сети требуют обновления, а не ликвидации. По словам общественного деятеля и урбаниста Максима Каца, во многих городах Европы уничтожение троллейбуса в ХХ веке признали градостроительной ошибкой, и сегодня им приходится создавать систему с нуля.

В Москве, напротив, после ликвидации троллейбусов останется всего 450 единиц (сейчас их 1631) экологичного электротранспорта, тогда как количество вредных для экологии дизельных автобусов в столице увеличилось за последние 9 лет с 6185 до 6500 единиц.

Журналист и специалист по городской среде Илья Варламов относит к плюсам троллейбусов экологичность (они не требуют сложного для переработки литий-ионного аккумулятора), независимость от заправок и подзарядок (как у электробусов), возможность постоянно оставаться на линии с подменными водителями и недостижимая для двигателей внутреннего сгорания динамика, что актуально на участках со сложным рельефом.  

Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года.

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