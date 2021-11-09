5 городов, которые могут скрыться под водой уже к 2030 году

Модель основана на текущих тенденциях и учитывает только подъем уровня моря. Наводнения и другие экстремальные стихийные бедствия в данном анализе не рассматривались. Специалисты отмечают, что до 2030 года многое может измениться: у человечества есть время построить защиту от наводнений, адаптировать города и на уровне правительств предпринять действия, направленные на замедление глобального потепления. Но если этих мер будет не достаточно, многие населенные пункты станут непригодными для жизни.

На карту нанесены точки по всему миру, и вот пять наиболее уязвимых: