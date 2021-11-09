5 городов, которые могут скрыться под водой уже к 2030 году

Эксперты американской некоммерческой организации Climate Central создали карту мира, показывающую динамику затопления суши. Таяние ледников и другие факторы приводят к росту уровня Мирового океана, и прибрежные города находятся в зоне серьезного риска.
Модель основана на текущих тенденциях и учитывает только подъем уровня моря. Наводнения и другие экстремальные стихийные бедствия в данном анализе не рассматривались. Специалисты отмечают, что до 2030 года многое может измениться: у человечества есть время построить защиту от наводнений, адаптировать города и на уровне правительств предпринять действия, направленные на замедление глобального потепления. Но если этих мер будет не достаточно, многие населенные пункты станут непригодными для жизни.
На карту нанесены точки по всему миру, и вот пять наиболее уязвимых:
- Амстердам
Вместе с Роттердамом и Гаагой город находится в Нидерландах: само название страны указывает на ее расположение в низине. И хотя голландцы на протяжении веков умели бороться с наводнениями – модель показывает, что в ближайшие годы эти шаги должны быть усилены.
- Басра
Главный портовый город Ирака Басра расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Из-за сложной сети каналов и ручьев, а также заболоченности почвы, Басра рискует быть затопленной морем. Вдобавок Басра страдает от сопутствующей проблемы: жаркий климат становится причиной антисанитарной обстановки, и по воде передаются опасные инфекционные заболевания. Потому здесь наводнения наносят еще больший ущерб, чем в других городах на планете.
- Новый Орлеан
Новый Орлеан расположен на реке Миссисипи. С одной стороны он омывается водами Мексиканского залива, с другой – озером Пончартрейн. Большая часть его территории находится ниже уровня моря, и она защищена дамбами, а также насосными станциями, откачивающими излишки воды. Однако в результате удара «Катрины» в 2005 году дамбы не справились с напором и оказались прорванными в 53 местах; 80% города ушло под воду. С тех пор защитная система модифицируется и укрепляется, но риск для Нового Орлеана остается высоким.
- Венеция
Венеция отвечает сразу на два вызова: на фоне подъема уровня моря сам город опускается примерно на два миллиметра каждый год. Как и в Новом Орлеане, в Венеции есть система защиты от наводнений, но по мере усугубления климатического кризиса ее будет сложнее и дороже поддерживать.
- Хошимин
В Хошимине уже сейчас от наводнений страдают его восточные районы, построенные на заболоченной почве. К 2030 году угрозам будет подвержен весь город, и на фоне подъема уровня воды в дельте Меконга проблему усугубят тропические штормы.
А вот что произойдет с Санкт-Петербургом, если вода поднимется на 6 метров.
И хотя для того, чтобы это случилось, должно совпасть множество факторов, включая шторм и приливы – карта, составленная Climate Central, позволяет оценить различные уровни опасности.