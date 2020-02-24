Рекордно теплая зима в Якутии: -14 °C!

Помимо Якутии, атлантический фронт в середине февраля оказал влияние на погоду большей части Уральского и Сибирского федеральных округов. В Забайкальском крае и Бурятии дневная температура была на уровне -7… -12 °C, что значительно теплее привычных значений.

10 февраля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Вологде (+3,2 °C, предыдущий рекорд +2,5 °C в 2000 г.), а 11 февраля был обновлен абсолютный максимум в Архангельске (+2,9 °C, предыдущий рекорд +2,8 °C в 2016 году). В Ямало-Ненецком автономном округе днем 11 февраля температура воздуха составила -1…+2 °C, что превысило климатическую норму более чем на 16 °C.

По мнению климатологов, аномальное тепло на севере Евразии, происходящее все чаще, приводит к тому, что из вечной мерзлоты высвобождаются древние замерзшие парниковые газы, которые, в свою очередь, могут еще сильнее ускорить глобальное изменение климата. Процесс, называемый «внезапной оттепелью», в конечном итоге затронет около 5% вечной мерзлоты Арктики, однако этого будет достаточно, чтобы скорость глобального потепления планеты удвоилась.