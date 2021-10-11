Рекордные сентябрьские холода отмечены в России

Прошедший сентябрь стал в Европейской России рекордно холодным в XXI веке и самым холодным за последние 25 лет, сообщается на сайте Минприроды.

После аномально жаркого лета холодная осень пришла на европейскую территорию России (ЕТР) с первых дней сентября. Уже пятого числа от Мурманска до Волгограда наблюдались заморозки, которые впоследствии регистрировались неоднократно. На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры.

На азиатской территории России также временами было заметно холоднее обычного, и морозы уже достигали -15°…-20°, но холод и тепло там чередовались, и среднемесячная температура воздуха оказалась около нормы, отмечается в пресс-релизе министерства.