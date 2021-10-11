Рекордные сентябрьские холода отмечены в России

Прошедший сентябрь стал в Европейской России рекордно холодным в XXI веке и самым холодным за последние 25 лет, сообщается на сайте Минприроды.
После аномально жаркого лета холодная осень пришла на европейскую территорию России (ЕТР) с первых дней сентября. Уже пятого числа от Мурманска до Волгограда наблюдались заморозки, которые впоследствии регистрировались неоднократно. На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры.
На азиатской территории России также временами было заметно холоднее обычного, и морозы уже достигали -15°…-20°, но холод и тепло там чередовались, и среднемесячная температура воздуха оказалась около нормы, отмечается в пресс-релизе министерства.
На большей части России суммы осадков за месяц превысили нормы, что особенно заметно на европейской территории и на юге Дальневосточного региона, где они превышены в 2.0-2.5 раза, а также на юге Урала.
Среднемесячная температура воздуха в сентябре была ниже нормы в Евразии, а также на Аляске, в Индии и частично на акватории океанов, что не позволило прошедшему сентябрю войти в число рекордсменов по Северному полушарию Земли. Его средняя температура лишь замкнула первую пятерку самых высокоранжированных значений за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, которые ведутся с 1891 года.
Есть в Северном полушарии и регионы, где среднемесячная температура заметно превзошла норму (на 2°-3° и более). Это, прежде всего, Китай и Северная Африка, где прошедший сентябрь стал самым жарким в истории метеонаблюдений, а также Средний Восток и частично Центральная Азия, и территория Северной Америки.
Недавно немецкие ученые достигли рекордно низкой температуры в лаборатории.