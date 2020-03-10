Российская часть Баренцева моря оказалась одним из самых загрязненных пластиком мест планеты

Ученые обнаружили, что российская часть Баренцева моря сильно загрязнена микропластиком. Его концентрация в акватории сопоставима с наиболее загрязненными территориями Земли. Об этом рассказала Анна Весман, младший научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

Весман сообщила, что в 2018 году исследователи взяли пробы около Новой Земли, а летом 2019 года отобрали образцы на западе моря, ближе к Шпицбергену.