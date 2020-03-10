Российская часть Баренцева моря оказалась одним из самых загрязненных пластиком мест планеты
Ученые обнаружили, что российская часть Баренцева моря сильно загрязнена микропластиком. Его концентрация в акватории сопоставима с наиболее загрязненными территориями Земли. Об этом рассказала Анна Весман, младший научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.
Весман сообщила, что в 2018 году исследователи взяли пробы около Новой Земли, а летом 2019 года отобрали образцы на западе моря, ближе к Шпицбергену.
По словам Весман, пока данных для того, чтобы составить общую картину загрязнения Арктики микропластиком недостаточно, потому что этот регион только начали изучать. Первые экспедиции, в планы которых было включено изучение микропластика, прошли в 2014–2015 гг. Сейчас самыми засоренные моря в западной Арктике — это Баренцево и Гренландское.
«В этих районах происходит циркуляция океана, и Гольфстрим проходит на север двумя ветками. Одна поворачивает в Баренцево море, вторая идет между Шпицбергеном и Гренландией. Течение несет в Арктику воду мимо густонаселенных побережий Европы и Америки. Кроме того, в Баренцево море большая нагрузка со стороны рыболовецкой отрасли и судоходства», — отметила Весман.
Ранее мы писали, как ученые из Института океанографии имени Скриппса (Калифорния) применили при подсчете частиц микропластика в водоемах новый метод. Они использовали сальп (Thaliacea) — морских существ с желеобразными телами. Сальпы являются фильтраторами, поглощающими пищу из окружающей их водной толщи. Поскольку размер пор их фильтров составляет всего 5 тысячных миллиметра, они могут поглощать самые крошечные частицы любого вещества.
Исследователи изучили образцы сальп, собранных за несколько лет в северной части Тихого океана: в кишечниках всех особей был обнаружен микропластик. Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что концентрация микропластика в районе калифорнийского побережья составляет до 8 300 000 частиц на м3, тогда как согласно предыдущим исследованиям частиц было не более десяти.