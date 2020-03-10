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Экология и климат

Российская часть Баренцева моря оказалась одним из самых загрязненных пластиком мест планеты

10 марта 2020
Кирилл Уютнов
Архипелаг Земля Франца Иосифа, Баренцево море
Фото: Кирилл Уютнов
Микропластик принес Гольфстрим, воды которого движутся к Арктике от густонаселенных побережий Европы и Америки.

Ученые обнаружили, что российская часть Баренцева моря сильно загрязнена микропластиком. Его концентрация в акватории сопоставима с наиболее загрязненными территориями Земли. Об этом рассказала Анна Весман, младший научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

Весман сообщила, что в 2018 году исследователи взяли пробы около Новой Земли, а летом 2019 года отобрали образцы на западе моря, ближе к Шпицбергену.

«Получилась очень большая разница: у Шпицбергена 10 тыс. частиц на км², в то время как у Новой Земли концентрации достигали 1 млн частиц на км². Для сравнения: в субтропических зонах океана, где круговороты формируют целые острова из микропластика, концентрация составляет 1,3 млн частиц на км². То есть концентрации в Баренцевом море сопоставимы с самыми загрязненными территориями планеты», – Анна Весман.

По словам Весман, пока данных для того, чтобы составить общую картину загрязнения Арктики микропластиком недостаточно, потому что этот регион только начали изучать. Первые экспедиции, в планы которых было включено изучение микропластика, прошли в 2014–2015 гг. Сейчас самыми засоренные моря в западной Арктике — это Баренцево и Гренландское.

«В этих районах происходит циркуляция океана, и Гольфстрим проходит на север двумя ветками. Одна поворачивает в Баренцево море, вторая идет между Шпицбергеном и Гренландией. Течение несет в Арктику воду мимо густонаселенных побережий Европы и Америки. Кроме того, в Баренцево море большая нагрузка со стороны рыболовецкой отрасли и судоходства», — отметила Весман.

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Ранее мы писали, как ученые из Института океанографии имени Скриппса (Калифорния) применили при подсчете частиц микропластика в водоемах новый метод. Они использовали сальп (Thaliacea) — морских существ с желеобразными телами. Сальпы являются фильтраторами, поглощающими пищу из окружающей их водной толщи. Поскольку размер пор их фильтров составляет всего 5 тысячных миллиметра, они могут поглощать самые крошечные частицы любого вещества.

Исследователи изучили образцы сальп, собранных за несколько лет в северной части Тихого океана: в кишечниках всех особей был обнаружен микропластик. Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что концентрация микропластика в районе калифорнийского побережья составляет до 8 300 000 частиц на м3, тогда как согласно предыдущим исследованиям частиц было не более десяти.