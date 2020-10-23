Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Экология и климат

Российская тундра потеплела почти на 3 градуса за последние 50 лет

National Geographic Россия
23 октября 2020
Тундра
Фото: Wikimedia Commons
Это очень высокий рост средней температуры.

Российские ученые озвучили результаты многолетнего геокриологического мониторинга в западной части российской Арктики. Из их результатов следует, что среднегодовые температуры повысились почти на три градуса, а годовая сумма осадков возросла на 5-10%. 

«Наибольшие изменения среднегодовой температуры пород зафиксированы в зоне типичной тундры. Средняя скорость возрастания температуры здесь достигает 0,056 градуса в год. В целом с 1970 года среднегодовая температура воздуха повысилась в среднем по региону примерно на 2,8 градуса, что близко к „жесткому“ сценарию климатический изменений», — Александр Васильев, сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН и ТюмГУ.

Специалисты зафиксировали, что вместе с ростом среднегодовых температур на 5-10% выросла и годовая сумма осадков. Также ученые зафиксировали деградацию мерзлоты во всех климатических зонах, кроме типичной тундры.

«В зоне лесотундры оно (оттаивание мерзлоты) началось еще в середине 1990-х годов и к настоящему времени достигло 7-10 метров на хорошо дренированных участках», — поясняет Васильев. 

При этом деградация мерзлоты благоприятствует активному развитию растительного покрова и перемещению границ биоклиматических зон к северу. С 1975 года это перемещение составило 30–40 километров. Ученые также заметили, что потепление климата приводит не только к появлению древесной растительности, но и к увеличению территорий, занятых кустарниками, и в целом к некоторому снижению мозаичности ландшафтов.

Исследование динамики среднегодовой температуры в сезонноталом слое и толще многолетнемерзлых пород проводили в различных биоклиматических зонах: типичной и южной тундрах, лесотундре, северной тайге. Работа шла на восьми стационарных точках (Марре-Сале, Кумжа, Воркута, Северный Уренгой, Южный Уренгой, мыс Болванский, Надым и Тарко-Сале).

Узнайте, как даже самые глубокие и холодные части океана становятся теплее.

рекомендации
Информация

Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Корзина, продукты, товары, супермаркет

Тест: как не попасть на крючок гринвошинга