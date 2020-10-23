Российская тундра потеплела почти на 3 градуса за последние 50 лет

Специалисты зафиксировали, что вместе с ростом среднегодовых температур на 5-10% выросла и годовая сумма осадков. Также ученые зафиксировали деградацию мерзлоты во всех климатических зонах, кроме типичной тундры.

«В зоне лесотундры оно (оттаивание мерзлоты) началось еще в середине 1990-х годов и к настоящему времени достигло 7-10 метров на хорошо дренированных участках», — поясняет Васильев.

При этом деградация мерзлоты благоприятствует активному развитию растительного покрова и перемещению границ биоклиматических зон к северу. С 1975 года это перемещение составило 30–40 километров. Ученые также заметили, что потепление климата приводит не только к появлению древесной растительности, но и к увеличению территорий, занятых кустарниками, и в целом к некоторому снижению мозаичности ландшафтов.

Исследование динамики среднегодовой температуры в сезонноталом слое и толще многолетнемерзлых пород проводили в различных биоклиматических зонах: типичной и южной тундрах, лесотундре, северной тайге. Работа шла на восьми стационарных точках (Марре-Сале, Кумжа, Воркута, Северный Уренгой, Южный Уренгой, мыс Болванский, Надым и Тарко-Сале).

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