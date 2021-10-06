Россия вошла в тройку рекордсменов по объемам выбросов CO2

Специалисты из компании Carbon Brief, работающей при поддержке Европейского климатического фонда, регулярно оценивают объемы выбросов углекислого газа по странам, начиная с 1850 года. Теперь представлен новый, обновленный по сравнению с 2019 годом, отчет. При его составлении учитываются такие параметры, как добыча и применение ископаемого топлива, а также производство цемента. Впервые анализ включает в себя эффект от землепользования и лесного хозяйства, что дополняет общую картину.
Понимание этого аспекта крайне важно: совокупное количество углекислого газа, выброшенное с начала промышленной революции, привело к потеплению на 1,2 °C. В общей сложности с 1850 года люди выбросили в атмосферу около 2,5 трлн тонн. В тройке лидеров — США, Китай и Россия.
Более 20 % от этого объема пришлось на США: 509 млрд тонн диоксида углерода. Для Китая этот показатель — 284 млрд тонн, или 11 %, для России — 172 млрд тонн и 7 %. За ними следуют Бразилия (113 млрд тонн, 5 %) и Индонезия (103 млрд тонн, 4 %).
При этом 6 из 10 представленных в списке государств пока не взяли на себя обязательств по существенному сокращению выбросов. В их числе — Китай, Бразилия и Россия. И даже такие развитые страны, как Германия и Великобритания, хоть и уменьшили объемы выбросов за последние десятилетия, все равно вносят важнейший вклад в глобальный рост температуры.
Климатологи используют термин «эмиссионный бюджет»: это допустимая суммарная антропогенная эмиссия углекислого газа за установленный период времени, определяемая исходя из целевого уровня глобального потепления в конце периода. Общие выбросы за период с 1850 по 2021 годы (2,5 трлн тонн) — это 86 % углеродного бюджета. Пока 100 % не достигнуты, рост температуры сдерживается на уровне 1,5 °C. Согласно прогнозам, если динамика выбросов не изменится, то оставшийся бюджет будет израсходован в течение 10 лет, и тогда глобальное потепление ускорится.