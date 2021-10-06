Россия вошла в тройку рекордсменов по объемам выбросов CO2

Понимание этого аспекта крайне важно: совокупное количество углекислого газа, выброшенное с начала промышленной революции, привело к потеплению на 1,2 °C. В общей сложности с 1850 года люди выбросили в атмосферу около 2,5 трлн тонн. В тройке лидеров — США, Китай и Россия.

Более 20 % от этого объема пришлось на США: 509 млрд тонн диоксида углерода. Для Китая этот показатель — 284 млрд тонн, или 11 %, для России — 172 млрд тонн и 7 %. За ними следуют Бразилия (113 млрд тонн, 5 %) и Индонезия (103 млрд тонн, 4 %).