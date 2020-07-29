Рукотворные ледники: индийская система обороны против изменений климата

Сонам инженер, в Ладакхе он основал альтернативную школу. «Этот враг не носит униформы. Он не защищает интересов какого-то государства, у него нет оружия, – говорит Сонам. – Его не останавливают границы, ему совершенно безразличны международные законы. Мы, ладакхцы, оказались на передовой очень странной войны».

Грозный враг – изменения климата. За последние 40 лет средняя температура зимой здесь выросла на 1 градус Цельсия, из-за чего пострадало важнейшее звено в водном цикле Ладакха. Гималаи защищают Ладакх от юго-западного муссона, и за год здесь выпадает всего 110 миллиметров дождя. Главный источник воды – зимние снега и ледники в горах. Однако снег теперь лежит непостоянно, и тает он задолго до наступления весны, а ледники уцелели только высоко в горах, а там таяние начинается поздно.

«Промежуток времени между таянием последнего зимнего снега и весенним таянием ледников становится все больше, – объясняет Сонам. – Такая сухая весна не дает нормально вести сельское хозяйство. Ладакхцы оставляют минимальный углеродный след, но основной удар климатические изменения все равно наносят по нам». Ладакхцы не могут остановить изменения климата, однако ледяные ступы помогают с водой по весне.