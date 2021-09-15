«Русская медиагруппа» и Российское экологическое общество подписали Меморандум экологической ответственности
13 сентября в пресс-центре ТАСС состоялось подписание Меморандума экологической ответственности между «Русской Медиагруппой» и Российским экологическим обществом. Подписание Меморандума сопровождала пресс-конференция, в которой приняли участие звёзды российского шоу-бизнеса.
Перед представителями СМИ выступили управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, поставившие свои подписи под Меморандумом, а также артисты российской эстрады: певица, ведущая «Русского Радио» Анна Семенович, певица Юлия Савичева, шоумен, певец Тимур Родригез, музыкант Байгали Серкебаев, присоединившийся к дискуссии онлайн.
Главной темой пресс-конференции стала необходимость создать в обществе новую экологическую культуру. Участники дискуссии обсудили, какая роль в этой работе принадлежит лидерам общественного мнения.
«В нашей стране проходит много мероприятий, направленных на экологизацию общества, но формирование новой культуры, развитие эко-привычек – базовое условие, чтобы сделать нашу жизнь более экологичной, – отметил в своей приветственной речи председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Через лидеров общественного мнения происходит формирование экологической культуры, ведь за каждым музыкантом, артистом стоит аудитория. Я выражаю благодарность «Русской Медиагруппе» за то, что мы вместе делаем мир лучше и чище».
«Мы посчитали своевременной инициативой объявить Год экологии в русской музыке в интересах устойчивого развития, что сделали на ВЭФ-2021, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Для нас очень важно объединить разные индустрии. Мы вовлекаем в работу тех, кто занимается непосредственно вопросами экологии, и надеемся, что нам будут доверять в том, что касается популяризации общественного мнения. Мы предложили артистам, которых любят зрители, разделить экологические ценности и вместе распространять новую общественную норму».
Представители шоу-бизнеса, принявшие участие в дискуссии, подтвердили свою ответственность в вопросах распространения идей бережного отношения к природе и важность личного примера. Артисты рассказали о своих экологических привычках. Байгали Серкебаев, Юлия Савичева, Тимур Родригез отметили, что их дети уже живут с новыми принципами и сами напоминают родителям о необходимости заботы об окружающем мире. Перед лидерами общественного мнения стоит задача вовлечь в новую экологическую культуру и старшее поколение, для которого раздельный сбор мусора, переработка вещей и другие нормы экологичного поведения – пока непривычны.
Байгали Серкебаев: «Я думаю, подписание Меморандума – первые шаги в сторону улучшения экологии нашей планеты. Эта тема очень популярна у молодёжи. Мы жили беззаботно, тратили воду, бумагу, леса, но настало время меняться».
Подписание Меморандума с Российским экологическим обществом стало важным шагом в рамках Года экологии в русской музыке после подписания «зелёного соглашения» с «Российским экологическим оператором». Документ был разработан «Русской Медиагруппой» в сотрудничестве с Российским экологическим обществом, которое является крупнейшей в стране общественно-экспертной площадкой по развитию и реализации экологических инициатив и проектов.
Меморандум состоит из десяти пунктов, описывающих шаги по продвижению идеологии бережного отношения к природе и рационального природопользования.