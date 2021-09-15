«Русская медиагруппа» и Российское экологическое общество подписали Меморандум экологической ответственности

Главной темой пресс-конференции стала необходимость создать в обществе новую экологическую культуру. Участники дискуссии обсудили, какая роль в этой работе принадлежит лидерам общественного мнения.

«В нашей стране проходит много мероприятий, направленных на экологизацию общества, но формирование новой культуры, развитие эко-привычек – базовое условие, чтобы сделать нашу жизнь более экологичной, – отметил в своей приветственной речи председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Через лидеров общественного мнения происходит формирование экологической культуры, ведь за каждым музыкантом, артистом стоит аудитория. Я выражаю благодарность «Русской Медиагруппе» за то, что мы вместе делаем мир лучше и чище».

«Мы посчитали своевременной инициативой объявить Год экологии в русской музыке в интересах устойчивого развития, что сделали на ВЭФ-2021, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Для нас очень важно объединить разные индустрии. Мы вовлекаем в работу тех, кто занимается непосредственно вопросами экологии, и надеемся, что нам будут доверять в том, что касается популяризации общественного мнения. Мы предложили артистам, которых любят зрители, разделить экологические ценности и вместе распространять новую общественную норму».