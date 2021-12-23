S7 Airlines совершила первый полет на биотопливе

Первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта, стала S7 Airlines. 22 декабря ее парк пополнился 37-м самолетом Airbus модификации NEO. С завода в Тулузе он вылетел в Домодедово. Лайнер был заправлен смесью SAF (sustainable aviation fuel) на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила 10%, но даже это количество сократило выбросы CO2 на 7% (1,7 тонны).
Глава Airbus в России Жюльен Франьятт говорит, что все самолеты Airbus сертифицированы для полетов на 50%-ной смеси SAF. К концу десятилетия этот показатель будет доведен до 100%. Однако в мировом масштабе количество SAF пока остается незначительным: лишь 45 авиакомпаний имеют опыт полетов на таком топливе, а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%.
Для того, чтобы распространить эту практику шире, ведущие авиаперевозчики создали «Евразийский SAF альянс». Одна из его задач – начать выполнение полетов на SAF в России не позднее 2024 года, и этот план уже начал реализовываться. Вместе с тем, в России еще потребуется разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF для его использования на регулярных рейсах.
В 2017 году S7 Airlines стала первой авиакомпанией в России, получившей в свой парк A320/321neo, и она остается крупнейшим эксплуатантом данного типа воздушных судов в стране. Сорок процентов самолетов S7 Airlines оснащены двигателями нового поколения, которые потребляют на 15-16% меньше топлива и позволяют сократить выброс углекислого газа на 1 метрическую тонну на час полета. Кроме того, S7 Airlines регулярно оптимизирует маршрутную сеть, чтобы снижать расход топлива в пересчете на одного пассажира. Стратегическая цель авиакомпании – достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
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