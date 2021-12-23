S7 Airlines совершила первый полет на биотопливе

Глава Airbus в России Жюльен Франьятт говорит, что все самолеты Airbus сертифицированы для полетов на 50%-ной смеси SAF. К концу десятилетия этот показатель будет доведен до 100%. Однако в мировом масштабе количество SAF пока остается незначительным: лишь 45 авиакомпаний имеют опыт полетов на таком топливе, а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%.

Для того, чтобы распространить эту практику шире, ведущие авиаперевозчики создали «Евразийский SAF альянс». Одна из его задач – начать выполнение полетов на SAF в России не позднее 2024 года, и этот план уже начал реализовываться. Вместе с тем, в России еще потребуется разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF для его использования на регулярных рейсах.