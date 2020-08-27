Самурский лес: чудо российской природы под ударом

Вот лишь некоторые опасения, касающиеся проекта энергокластера:

ГЭС и дельта Самура: Хотя энергокластер и должен использовать разнообразные источники энергии, основой его является каскад ГЭС. Вопреки многим уверениям в безопасности и ничтожном воздействии малых ГЭС на окружающую среду, практика говорит совершенно об ином. Каким образом? Проект ГЭС предусматривает удержание большого количества водных ресурсов реки во время половодья и спуск воды во время маловодного периода. Это нарушает годовую цикличность реки. С точки зрения человека, это лишняя пресная вода, которая за короткий срок уходит в море, а ее удержание дает возможность распределить ее пользование для сельскохозяйственных нужд. Но для речной экосистемы важны именно сезонные колебания гидрологического режима. Самурский лес, хотя и относится к Евро-Сибирской флористической области, находится на границе с Ирано-Туранской областью и с севера, и с юга. Этой флористической области не свойственны летние осадки, а следовательно, в летнее время небольшие горные реки уменьшают свой сток. Этот процесс в регионе естественен, и прикаспийские леса развиваются в таких условиях уже примерно 25-50 миллионов лет. Учитывая, что многие заболачиваемые территории Южного Прикаспия прекратили свое существование, либо были превращены человеком в искусственные акватории по выращиванию креветок, водорослей и т. д., невозможно переоценить важность дельты Самура и естественных гидрологических циклов реки, от которых во многом зависит и существование здешних популяций беспозвоночных, рыб, птиц и млекопитающих. В не столь далеком Иране, где мне довелось работать сравнительно длительное время, опыт с постройкой ГЭС говорит сам о себе. В отсутствии крупных рек в Иране были построены и строятся все больше малых ГЭС, что привело к уничтожению большинства внутренних озер и уникальнейших экосистем.

Гидроузел как защитный щит и как объект спекуляции: Проектировщики утверждают, что будут бороться с проблемами излишнего водозабора в летний период, удерживая лишнюю воду во время половодья и спуская ее по реке в маловодный период. Однако ниже по реке установлен Самурский гидроузел. Это сооружение открывает врата к еще большей спекуляции водой реки и не исключено что дополнительный спуск вод в жаркий период приведет к еще большей эксплуатации водных ресурсов реки, так как доступность воды для орошения станет больше. На бумаге можно, конечно, делать вид что все это контролируется и закреплено соглашениями. В реальности же подобные нормы не действуют сейчас и не будут действовать и в будущем. Самурский гидроузел в данном случае не только может поспособствовать чрезмерному забору вод, но и гарантирует успех проекта по строительству ГЭС в верховьях Самура. Как аргумент в пользу урегулирования Самура приводится тот факт, что река уже лишена естественной гидрологии в самом низовье, и, значит, эффект ГЭС вообще можно свести к нулю. Это верно: эффекты урегулирования будут чувствоваться в низовьях уже в зависимости от гидроузла, но в итоге это скорее усилит водопользование, в то время как урегулирование реки серьезно повлияет на ее гидрологию. Отметим, что Русгидро, обещавший ранее решить проблему Самурского леса строительством гидроузла, теперь предлагает каскады ГЭС, как решение проблем, связанных с гидроузлом.

Рабочие места: Один из аргументов сооружения ГЭС — это создание новых рабочих мест в регионе, столь нуждающемся в развитии. Рабочие места, конечно, появятся, но, в основном, временные, для строителей. Часть из них, возможно, будет зарезервирована для специалистов, которые с большей вероятностью окажутся совсем не местными. После ввода объекта эксплуатацию рабочие места резко сократятся до небольшого количества специалистов операторов, которые тоже, возможно, будут не из местных. В основном же энергокластер на то и инновационный, что высоко автоматизирован и не требует масштабных рабочих сил.

Маломощное настоящее: Одной из причин, оправдывающих создание Самурского энергокластера, называют проблемы в мощности Дагестанской энергосети. Однако решение этих проблем не безальтернативно, как это пытаются представить проектировщики. С другой стороны, охрана столь уникальной экосистемы как дельта реки Самур не является меньшей проблемой и, в отличии от проблем с энергомощностью, безальтернативна, поскольку осуществляется за счет отсутствия вмешательства человека в охраняемый объект. Кроме того, дорогостоящие стройки не решат ежедневных проблем малообеспеченного сельского населения, как это отчасти обещается, поскольку оплачивать электроэнергию такой системы придется именно ему.

Продажа избытка электроэнергии за рубеж: Тезис о продаже лишней электроэнергии в Азербайджан или Иран звучит более чем фантастически, тем не менее он был озвучен сторонниками проекта. Иран известен своими избыточными приграничными проектами в области электроэнергетики, которые поставили под угрозу и в большей степени разрушили внутренние водоемы страны. Иранская политика в области гидроэнергетики настроена на продажу электроэнергии за рубеж. На реке Аракс продолжают строиться все новые и новые ГЭС с дальнейшем поступлением части электроэнергии в соседний Азербайджан. Учитывая, что годовая цикличность бассейна реки Аракс не столь уж отличается от Самура, сложно себе представить, что покупка избытков электроэнергии с Самурского энергокластера будет выгодна Ирану. В Азербайджане же действует крупная Мингечаурская ГЭС и многие другие, позволяющие обеспечить страну электроэнергией.

Плавучие солнечные электростанции: Идея о плавучих солнечных электростанциях звучит заманчиво. С одной стороны, меньше наземной территории используется под энергокластер, с другой — тень от солнечных модулей должна снизить испарения ГЭС. Звучит логично. Однако интересно узнать, не повлияет ли это на аэрацию воды и впоследствии на усиление анаэробного цикла углерода? Можно представить, что активность волновых процессов, усиливающих аэрацию вод, снизится, а затенение сократит биомассу полезного фитопланктона и создаст условия лишь для анаэробной бактериальной жизни.

Сомнительные обещания и мало фактов: Проектировщики делают достаточно много обещаний: с одной стороны, это дополнительная вода на нужды леса в летний период, а с другой, и вода на орошение сельхозугодий в тот же период. На сегодняшний день это совершенно взаимоисключающие процессы. Дело не только в краткосрочном влиянии каскада ГЭС и гидроузла, а в конкретных возможностях для дальнейшего развития, которые они создадут.