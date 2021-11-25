7 лучших направлений для экотуризма во всем мире
Журнал ABTA, представляющий крупнейшую туристическую ассоциацию Великобритании, недавно опубликовало свою версию лучших направлений для экотуризма в мире. В список попали семь мест, которые объединяют в себе традиционные туристические преимущества, а также новый фактор – экологическую устойчивость.
«По мере того, как туристы все больше осознают свое влияние на окружающую среду, они применяют ту же философию к своим планам путешествий. Согласно исследованию Booking.com, 83 процента путешественников по всему миру считают, что экологически ответственные путешествия имеют жизненно важное значение, а 61 процент говорит, что пандемия побудила их путешествовать более экологическими способами.
Если для вас важна экологичность, то экотуризм – то, что нужно. Проще говоря, это способ путешествовать ответственно, с вниманием к окружающей среде, дикой природе, местным жителям и культурным традициям. Некоторые направления предоставляли эко-предложения в течение многих лет, в то время как другие вступили в эту игру позже. В любом случае, это лучшие направления для экотуризма, которые вы можете сейчас найти», – говорится в сообщении ABTA Magazine.
Коста-Рика
Эта центральноамериканская страна – олицетворение экотуризма. Здесь делают упор на экологичность еще с 60-х годов прошлого века. В Коста-Рике 99% электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников, и государство планирует достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.
Четверть территории страны состоит из защищенных тропических лесов, поэтому здесь есть что исследовать. Национальный парк Мануэля Антонио и заповедник «Облачный лес Монтеверде» заслуживают особенного внимания благодаря чистым пляжам и богатому биоразнообразию.
Эко-отели разбросаны по всей Коста-Рике. В Tortuga Lodge & Gardens, на берегу реки Тортугеро и близ одноименного нацпарка, можно увидеть вылупившихся черепашат, если прилететь сюда осенью. Также туристы могут принять участие в экскурсиях по тропическому лесу и в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев и посещение местных школ.
Остров Алонисос, Греция
Алонисос – относительно новое направление в экотуризме. Остров входит в архипелаг Северные Спорады в Эгейском море и является частью Природного морского парка Алонисос. Его известняковые пещеры стали обителью белобрюхого тюленя-монаха, но посетители могут встретить этих находящихся под угрозой исчезновения существ только в качестве добровольцев по их спасению и реабилитации.
Также можно отправиться на экскурсию к месту крупного кораблекрушения близ островка Перистера, которое стало первым подводным музеем в Греции.
ABTA Magazine также предлагает оценить один из десятков пешеходных маршрутов по каменистому, но пышному и зеленому ландшафту острова.
Копенгаген, Дания
Копенгаген по праву носит звание зеленой столицы Европы, поскольку занимает первое место по чистоте воздуха и имеет особый подход к экологической устойчивости. В столице Дании в течение многих лет интенсивно велась работа по охране окружающей среды с применением инновационных и экоустойчивых решений.
В пределах 30 минут езды на велосипеде от центра города находится почти восемь километров песчаных пляжей, а вдоль городской набережной – популярные гавани с чистой водой. Вода здесь стала безопасной для купания с 2002 года, и сегодня можно плавать в любой из многочисленных гаваней, всего в 500 метрах от городской ратуши.
Туристы могут обозреть достопримечательности с воды на лодке GoBoat, работающей на солнечной энергии. Здесь же находится CopenHill – фабрика, превращающая отходы в энергию, – которая обеспечивает чистой энергией около 60 000 семей и отапливает 120 000 домов. В 2019 году здесь открылись общественные площадки для активного отдыха, в том числе знаменитый горнолыжный склон на крыше и скалодром.
Сан-Франциско, США
Калифорнийский город постепенно приобретает репутацию одного из самых экологически чистых городов для туристов. По сравнению с другими городами США здесь больше зеленых отелей, веганских ресторанов и эко-туров.
Здесь также располагается Калифорнийская академия наук, наглядный пример защиты окружающей среды в действии. Само здание, немного напоминающее холмистый дом Телепузиков, представляет собой впечатляющий образец «экологичной» архитектуры. Кроме того, здесь разводят африканских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения.
Муреа, Французская Полинезия
Муреа – один из Наветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенный в 17 км к северо-западу от Таити. О местной культуре и богатом биоразнообразии можно узнать в эко-музее Fare Nature, однако лучший способ получить от них незабываемые впечатления – это прямое погружение в культуру и природа острова. Во время прогулки по пышным тропическим джунглям вы наткнетесь на впечатляющие водопады и скалы.
Эко-туристическая компания Moorea Ocean Adventures проводит туры по наблюдению за дельфинами и горбатыми китами в лагунах и открытом океане. Здесь также располагается Coral Gardeners, организация, спасающая исчезающие коралловые рифы.
Кения
Экотуризм в Кении сосредоточен вокруг ее невероятной дикой природы с крупными популяциями слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов, а также огромным разнообразием птиц. Посетители могут увидеть этих животных в их естественной среде обитания в одном из 23 национальных парков или 28 национальных заповедников.
Лучший способ открыть для себя мир природы Кении – это эко-сафари. На сафари по пустыне Порини в Куони привлекают к работе местных гидов, уделяют особое внимание сохранению дикой природы и экологически безопасному туризму.
Словения
Почти 60 процентов территории этой центральноевропейской страны занимают леса, а 30 процентов отданы под сельскохозяйственные угодья. Добавьте к этому процветающий сектор апитуризма (пчелиного туризма) и виноградники, и вам будет сложно найти лучшее место для экологичного отдыха.
У посетителей страны есть возможность остановиться в одной из туристических ферм, таких как Megušar и Urška Tourist Farm (80 процентов подаваемой к столу еды выращивается и производится прямо там). Здесь можно также общаться с местными жителями, дегустировать продукты с фермы и помогать в хозяйстве.
Пешеходные и велосипедные маршруты – например, новый 290-километровый велосипедный маршрут Juliana Loop в Юлийских Альпах – позволят путешественникам наиболее полно погрузиться в красоту окружающей природы и полюбоваться местными пейзажами.