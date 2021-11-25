7 лучших направлений для экотуризма во всем мире

Журнал ABTA, представляющий крупнейшую туристическую ассоциацию Великобритании, недавно опубликовало свою версию лучших направлений для экотуризма в мире. В список попали семь мест, которые объединяют в себе традиционные туристические преимущества, а также новый фактор – экологическую устойчивость.

«По мере того, как туристы все больше осознают свое влияние на окружающую среду, они применяют ту же философию к своим планам путешествий. Согласно исследованию Booking.com, 83 процента путешественников по всему миру считают, что экологически ответственные путешествия имеют жизненно важное значение, а 61 процент говорит, что пандемия побудила их путешествовать более экологическими способами.

Если для вас важна экологичность, то экотуризм – то, что нужно. Проще говоря, это способ путешествовать ответственно, с вниманием к окружающей среде, дикой природе, местным жителям и культурным традициям. Некоторые направления предоставляли эко-предложения в течение многих лет, в то время как другие вступили в эту игру позже. В любом случае, это лучшие направления для экотуризма, которые вы можете сейчас найти», – говорится в сообщении ABTA Magazine.