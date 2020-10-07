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Экология и климат

Сентябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Михаил Сысоев
07 октября 2020
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Сан-Франциско, небо над которым окрасилось в оранжевые тона из-за обилия пожаров в Калифорнии
Фото: terrythethunder / YouTube
Очередной антирекорд.

Анализируя температуру по всему миру, метеорологи определили, что сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура минувшего месяца даже превзошла аналогичный показатель сентября 2019 года на 0,5 °C.

По прогнозам исследователей весь 2020 год также станет рекордно жарким для Европы.

Повышение температур приводит к огромному количеству изменений — так, например, Калифорния и Австралия страдают от огромного количества лесных пожаров, а в Долине Смерти зафиксировали самый жаркий день с температурой 54,4°C, что может быть самым высоким показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете.

Нельзя забывать и о тающих льдах: огромный кусок самого большого ледника Гренландии рухнул в море, на Урале в сентябре полностью растаял самый длинный ледник, а последний нетронутый шельфовый ледник в канадской Арктике потерял почти половину площади за два дня.

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