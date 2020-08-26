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Экология и климат

Сентябрь начнется с аномальной жары в Европейской части России

National Geographic Россия
26 августа 2020
Москва
Фото: pixabay.com
Это будет не бабье лето, а продолжение обычного лета.

Существует высокая вероятность того, что календарная осень в Европейской части России начнется очень теплой погодой. Среднесуточная температура останется выше +15 °C, сообщает Gismeteo

Первостепенную роль в осеннем продолжении лета будет играть хорошо развитый азорский антициклон. Распространяясь на Европу, он обусловит поступление в средние широты субтропического воздуха.

Погода ожидается преимущественно сухая. Температурный фон существенно превысит норму. В дневные часы прогнозируется +20…+25 °C, в отдельные дни — до +28 °C.

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Аномально теплое начало осени коснется почти всей Европейской России. Так, 1 сентября в Твери, Вологде и Кирове термометры покажут до +25 °C. В Москве, Рязани и Самаре воздух прогреется до +28 °C.

Осенняя жара до +33 °C накроет Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград.

Предполагается, что аномально теплая погода продлится в Европейской части России всю первую половину сентября.

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