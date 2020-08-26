Сентябрь начнется с аномальной жары в Европейской части России

Существует высокая вероятность того, что календарная осень в Европейской части России начнется очень теплой погодой. Среднесуточная температура останется выше +15 °C, сообщает Gismeteo.
Первостепенную роль в осеннем продолжении лета будет играть хорошо развитый азорский антициклон. Распространяясь на Европу, он обусловит поступление в средние широты субтропического воздуха.
Погода ожидается преимущественно сухая. Температурный фон существенно превысит норму. В дневные часы прогнозируется +20…+25 °C, в отдельные дни — до +28 °C.
Аномально теплое начало осени коснется почти всей Европейской России. Так, 1 сентября в Твери, Вологде и Кирове термометры покажут до +25 °C. В Москве, Рязани и Самаре воздух прогреется до +28 °C.
Осенняя жара до +33 °C накроет Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград.
Предполагается, что аномально теплая погода продлится в Европейской части России всю первую половину сентября.
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