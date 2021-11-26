Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем мы думали

Международная группа исследователей реконструировала недавнюю историю потепления вод в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном и обнаружила, что Северный Ледовитый океан начал нагреваться намного раньше, чем предполагалось до этого.
Используя химические сигнатуры, обнаруженные в морских микроорганизмах, исследователи поняли, что быстрое нагревание Северного Ледовитого океана началось на пороге XX века, когда из Атлантики хлынули более теплые и соленые воды. Ученые назвали такое возрастание притока атлантических вод, приводящее к сокращению морского льда в море, атлантификацией.
Атлантификация предшествовала потеплению, задокументированному современными инструментальными измерениями в 40-х годах прошлого века. Результаты показали, что с 1900 года температура океана повысилась примерно на 2 °C, что сопровождалось отступлением морского льда и повышению солености воды.
Эти результаты дают первый исторический взгляд на атлантификацию Северного Ледовитого океана и показывают связь с Северной Атлантикой, которая оказалась намного прочнее и значительнее, чем считалось ранее. По словам исследователей, эта связь способна формировать изменчивость арктического климата, что предположительно имеет важные последствия для отступления морского льда и глобального повышения уровня моря, поскольку полярные ледяные щиты продолжают таять.
Все мировые океаны нагреваются из-за изменения климата, но Северный Ледовитый океан, самый маленький и мелководный из остальных, нагревается быстрее всех.
Исследователи использовали геохимические и экологические данные из океанических отложений, чтобы реконструировать изменение свойств водной толщи за последние 800 лет. Они точно датировали отложения, используя комбинацию методов, и искали диагностические признаки атлантификации, такие как изменение температуры и солености.
«Когда мы смотрели на всю 800-летнюю шкалу, данные температуры и солености выглядели довольно постоянными. Но внезапно в начале ХХ века мы увидели заметное изменение температуры и солености, и оно действительно выделяется», – говорит соавтор исследования Теси Томмазо.
«Причина такой быстрой атлантификации интригует. Мы сравнили наши результаты с циркуляцией океана в более низких широтах и обнаружили, что существует сильная корреляция с замедлением образования плотной воды в Лабрадорском море. Наши результаты предполагают, что мы можем ожидать дальнейшей атлантификации Арктики в будущем из-за изменения климата», – добавляет Мускителло.
Ученые отмечают, что их результаты также выявляют возможный изъян в климатических моделях, поскольку они не воспроизводят раннюю атлантификацию начала прошлого века. Недавно стало понятно, что ледяной покров Земли тает в соответствии с наихудшими прогнозами экспертов.