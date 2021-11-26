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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Экология и климат

Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем мы думали

National Geographic Россия
26 ноября 2021
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Фото: Sara Giansiracusa
Ученые выяснили, что потепление океана длится с начала ХХ века.

Международная группа исследователей реконструировала недавнюю историю потепления вод в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном и обнаружила, что Северный Ледовитый океан начал нагреваться намного раньше, чем предполагалось до этого. 

Используя химические сигнатуры, обнаруженные в морских микроорганизмах, исследователи поняли, что быстрое нагревание Северного Ледовитого океана началось на пороге XX века, когда из Атлантики хлынули более теплые и соленые воды. Ученые назвали такое возрастание притока атлантических вод, приводящее к сокращению морского льда в море, атлантификацией.

Атлантификация предшествовала потеплению, задокументированному современными инструментальными измерениями в 40-х годах прошлого века. Результаты показали, что с 1900 года температура океана повысилась примерно на 2 °C, что сопровождалось отступлением морского льда и повышению солености воды. 

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Эти результаты дают первый исторический взгляд на атлантификацию Северного Ледовитого океана и показывают связь с Северной Атлантикой, которая оказалась намного прочнее и значительнее, чем считалось ранее. По словам исследователей, эта связь способна формировать изменчивость арктического климата, что предположительно имеет важные последствия для отступления морского льда и глобального повышения уровня моря, поскольку полярные ледяные щиты продолжают таять. 

Все мировые океаны нагреваются из-за изменения климата, но Северный Ледовитый океан, самый маленький и мелководный из остальных, нагревается быстрее всех.

«Скорость потепления в Арктике более чем вдвое превышает средний мировой показатель благодаря механизмам обратной связи. Основываясь на спутниковых измерениях, мы знаем, что Северный Ледовитый океан неуклонно нагревается, особенно в течение последних 20 лет, но мы хотели взглянуть на недавнее потепление в более длительном контексте», – Франческо Мускителло, соавтор исследования.

Исследователи использовали геохимические и экологические данные из океанических отложений, чтобы реконструировать изменение свойств водной толщи за последние 800 лет. Они точно датировали отложения, используя комбинацию методов, и искали диагностические признаки атлантификации, такие как изменение температуры и солености.

«Когда мы смотрели на всю 800-летнюю шкалу, данные температуры и солености выглядели довольно постоянными. Но внезапно в начале ХХ века мы увидели заметное изменение температуры и солености, и оно действительно выделяется», – говорит соавтор исследования Теси Томмазо. 

«Причина такой быстрой атлантификации интригует. Мы сравнили наши результаты с циркуляцией океана в более низких широтах и ​​обнаружили, что существует сильная корреляция с замедлением образования плотной воды в Лабрадорском море. Наши результаты предполагают, что мы можем ожидать дальнейшей атлантификации Арктики в будущем из-за изменения климата», – добавляет Мускителло.

Ученые отмечают, что их результаты также выявляют возможный изъян в климатических моделях, поскольку они не воспроизводят раннюю атлантификацию начала прошлого века. Недавно стало понятно, что ледяной покров Земли тает в соответствии с наихудшими прогнозами экспертов.

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