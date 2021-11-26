Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем мы думали

Международная группа исследователей реконструировала недавнюю историю потепления вод в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном и обнаружила, что Северный Ледовитый океан начал нагреваться намного раньше, чем предполагалось до этого.

Используя химические сигнатуры, обнаруженные в морских микроорганизмах, исследователи поняли, что быстрое нагревание Северного Ледовитого океана началось на пороге XX века, когда из Атлантики хлынули более теплые и соленые воды. Ученые назвали такое возрастание притока атлантических вод, приводящее к сокращению морского льда в море, атлантификацией.

Атлантификация предшествовала потеплению, задокументированному современными инструментальными измерениями в 40-х годах прошлого века. Результаты показали, что с 1900 года температура океана повысилась примерно на 2 °C, что сопровождалось отступлением морского льда и повышению солености воды.