Сезон дождей в Азии приносит все больше осадков

Исследователи из Токийского столичного университета проанализировали данные спутниковых радаров об атмосферных осадках и обнаружили значительное увеличение их количества за последнее десятилетие во время ежегодного сезона дождей в Восточной Азии.

Данные охватывают 23 года и дают представление о том, как изменились режимы выпадения осадков. Результаты показали, что увеличение количества осадков было вызвано увеличением переноса влаги из тропиков и частым возникновением верхнего тропосферного желоба над фронтом.

Со второй половины июня до первой половины июля каждого года Восточная Азия подвержена особенно дождливому периоду, известному как сезон мэйю (в Китае) или байю (в Японии). Осадки в это время также носят название «сливовые дожди» из-за созревания слив вдоль реки Янцзы.