Сезон дождей в Азии приносит все больше осадков

Исследователи из Токийского столичного университета проанализировали данные спутниковых радаров об атмосферных осадках и обнаружили значительное увеличение их количества за последнее десятилетие во время ежегодного сезона дождей в Восточной Азии.
Данные охватывают 23 года и дают представление о том, как изменились режимы выпадения осадков. Результаты показали, что увеличение количества осадков было вызвано увеличением переноса влаги из тропиков и частым возникновением верхнего тропосферного желоба над фронтом.
Со второй половины июня до первой половины июля каждого года Восточная Азия подвержена особенно дождливому периоду, известному как сезон мэйю (в Китае) или байю (в Японии). Осадки в это время также носят название «сливовые дожди» из-за созревания слив вдоль реки Янцзы.
Дожди вызваны так называемым фронтом Мэйю-Байю, где поток влажного воздуха вокруг азиатского муссонного региона встречается с антициклоническими потоками вокруг края субтропического максимума северо-западной части Тихого океана (WNPSH).
В последние годы сезон осадков приводил к особенно разрушительным наводнениям, и ученым было важно выяснить, было ли это статистической погрешностью, или мы имеем дело с долгосрочной тенденцией.
Команда под руководством доцента Хироси Такахаси изучила спутниковые данные с радиолокационными измерениями осадков. Они объединили два набора данных: Миссию по измерению тропических осадков (TRMM) и Глобальную миссию по измерению осадков (GPM). Полный набор данных охватывает 23 года и включает как море, так и сушу с одинаковой точностью.
Путем тщательного анализа временных рядов ученые подтвердили значительное увеличение количества осадков за последнее десятилетие. В частности, они показали, что наблюдается явный рост количества экстремальных осадков, которые могут вызвать стихийные бедствия.
Исследователи показали, что перенос водяного пара по краю WNPSH увеличился, в основном из-за снижения активности тропических циклонов. Эта тенденция наблюдалась как в последние десятилетия, так и в разрушительном сезоне 2020 года. В верхних слоях тропосферы наблюдалась аномальная циркуляция, создающая «впадину», которая гнала воздух вверх вокруг западного края фронта Мэйю-Байю, что сильно коррелировало с усилением количества осадков.
Авторы работы указывают, что их результаты демонстрируют еще одну тенденцию глобально меняющегося климата. Они надеются, что эти результаты помогут в прогнозировании и уменьшении последствий стихийных бедствий в регионе.