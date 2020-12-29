Сибирские ученые обнаружили процесс атлантификации арктических морей

Сибирские ученые занялись исследованием климатического состояния арктической территории на примере морей России и установили, какие факторы влияют на изменение количества льда и как этот процесс повлияет на нашу жизнь в будущем.

Одним из наиболее ярких проявлений изменения климата является заметное уменьшение количества плавучего льда в Арктике, что можно регистрировать по снимкам из космоса. Тенденция сокращения площади поверхности льда наблюдается с начала 1980-х годов и продолжается до сих пор. При этом если взять зафиксированные сорок лет назад минимумы площади за 100%, то сегодня это число снизилось уже до 60%, уменьшаясь примерно на 10% за каждое десятилетие, говорит доктор физико-математических наук Геннадий Платов из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.

В результате своих исследований, проведенных на основе численной модели океана и морского льда, ученые установили, что наиболее существенное воздействие на состояние льда и океана атмосфера оказывает через рост среднегодовой температуры в приземном слое, уменьшение разницы между летними и зимними показателями и более сильные кратковременные изменения внутри каждого из сезонов. Устранение этих тенденций в численных экспериментах позволило снизить скорость сокращения объема льда на 96%, то есть в их отсутствие ледяные покровы Арктики почти полностью восстановятся.