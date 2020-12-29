Сибирские ученые обнаружили процесс атлантификации арктических морей
Сибирские ученые занялись исследованием климатического состояния арктической территории на примере морей России и установили, какие факторы влияют на изменение количества льда и как этот процесс повлияет на нашу жизнь в будущем.
Одним из наиболее ярких проявлений изменения климата является заметное уменьшение количества плавучего льда в Арктике, что можно регистрировать по снимкам из космоса. Тенденция сокращения площади поверхности льда наблюдается с начала 1980-х годов и продолжается до сих пор. При этом если взять зафиксированные сорок лет назад минимумы площади за 100%, то сегодня это число снизилось уже до 60%, уменьшаясь примерно на 10% за каждое десятилетие, говорит доктор физико-математических наук Геннадий Платов из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.
В результате своих исследований, проведенных на основе численной модели океана и морского льда, ученые установили, что наиболее существенное воздействие на состояние льда и океана атмосфера оказывает через рост среднегодовой температуры в приземном слое, уменьшение разницы между летними и зимними показателями и более сильные кратковременные изменения внутри каждого из сезонов. Устранение этих тенденций в численных экспериментах позволило снизить скорость сокращения объема льда на 96%, то есть в их отсутствие ледяные покровы Арктики почти полностью восстановятся.
Вторым по уровню воздействия на арктический климат является изменение разницы давления между полярным районом и умеренными широтами. Этот процесс выражается в увеличении частоты вторжения холодных арктических масс в умеренный пояс и, наоборот, теплого и влажного воздуха в полярные районы, что является причиной таяния льдов в окраинных морях (устранение подобной тенденции приведет к восстановлению льда на 18%).
Кроме того, в ходе исследования авторы работы зафиксировать один из интересных процессов, который называется «атлантификация Баренцева и Карского морей».
По словам ученого, как и всякий процесс, «атлантификация» имеет и положительные, и отрицательные стороны. Норвежское море, например, богато промысловой рыбой, уподобление ему Баренцева и Карского положительно скажется на рыболовстве. Однако в целом глобальное потепление, одним из проявлений которого является «атлантификация» арктических морей, является скорее негативным процессом с малопредсказуемыми последствиями.
«Обнаруженные нами в прошлом тенденции прослеживаются и в будущем, при реализации одного из наиболее жестких сценариев, то есть если экономика продолжит развиваться теми же темпами без принятия ограничительных мер, что повлечет увеличение количества парниковых газов. Как это может повлиять на людей, общество, политику — трудно предугадать, но ничего хорошего ждать точно не приходится. Поэтому необходимо проводить подобные работы по исследованию климата, поскольку без знания этого вопроса трудно принимать какие-либо важные политические и социально-экономические решения на отдаленную перспективу», — заключает Платов.