Синоптики советуют Москве готовиться к засухе

Второй месяц лета для Центральной России обычно является самым влажным: норма осадков в Москве составляет 94 мм. Однако в этом году жители региона в очередной раз ощутят последствия изменения климата. 3-5 июля в атмосферу вернется антициклон: облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

В результате в течение июля здесь выпадет не более 30% месячной нормы осадков. При этом на северо-западе Центральной России может «и вообще не выпасть ни капли дождя», и, соответственно, количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели середины лета.

С таким прогнозом выступил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая засуха в регионе не редкость, но между ней всегда многолетняя пауза. За последние 55 лет похожая ситуация в июле складывалась в 1972 году (выпало 16 мм), 1992-м (23,3 мм), 1997-м (6 мм), 2002-м (23,8 мм), 2010-м (12 мм) и 2014-м (4 мм).

В Москве и Подмосковье первый месяц лета уже оставил о себе яркие впечатления с аномальной жарой, от которой плавились трамвайные рельсы, ураганным ветром и тропическими ливнями, когда за сутки выпало 70% от месячной нормы осадков.