СК опубликовал данные о загрязнителе вод на Камчатке и возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и массовой гибели морских животных. Дело расследуется по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).
Ранее 7 октября прокуратура края сообщила, что передала в СК материалы проверки для возбуждения уголовного дела.
Следствие установило, что с 1 сентября по 3 октября в Авачинском заливе, в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» — в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края — произошло загрязнение морской среды «нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом». Вследствие этого изменился цвет морской воды, на берегу появились мертвые донные иглокожие и морские животные.
«Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз», — говорится в пресс-релизе СК.
Пресс-служба правительства Камчатки 7 октября сообщила, что в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского обратились уже 11 человек с жалобами на резь в глазах после контакта с водой в районе Халактырского пляжа. Минздрав края ранее сообщал о девяти пострадавших с диагнозом «химический ожог роговицы первой степени». Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов утверждал, что на Халактырском пляже пострадали больше 200 человек.
Первые анализы прибрежных вод выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, отметили в СКР.
Следствие проверяет все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.
7 октября к расследованию случившегося подключился Россельхознадзор. Сотрудники регионального управления ведомства вместе со специалистами Камчатской межобластной ветлаборатория отобрали пробы грунта, воды и гидробионтов с побережья бухты Малой лагерной, а также с Халактырского пляжа и пробы грунта в месте захоронения ядохимикатов у подножия Козельского вулкана.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что отбор проб воды продолжается и что облет залива показал, что в нескольких местах изменился цвет воды.
Специалисты Greenpeace России передали на экспертизу мертвых морских ежей и звезд, найденных в Большой Лагерной и Шлюпочной бухтах. Доктор биологических наук, сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДФО РАН Владимир Раков заявил, что изучить ткани погибших важнее, чем проверять образцы воды: вода в океане обновляется быстро, а в тканях животных могут остаться убившие их вещества.
По данным сотрудников Кроноцкого заповедника численность донных морских организмов Авачинского залива сократилась на 95%. «Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — сообщил старший научный сотрудник заповедника, морской биолог Иван Усатов. У мыса Налычева видимость нулевая, вода коричневого цвета из-за разложившихся организмов, описывал ситуацию водолаз Александр Коробок.
Эксперты уверены, что масштаб бедствия будет увеличиваться, сейчас основная угроза нависла над каланами — животными, занесенными в Красную книгу России. Каланы или морские выдры (Enhydra lutris) для поддержания необходимой температуры тела должны ежедневно съедать пищи до 25% от массы своего тела. Рацион этих животных главным образом состоит из морских ежей, моллюсков и крабов, которые массово погибли в результате бедствия на Камчатке.