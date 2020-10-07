СК опубликовал данные о загрязнителе вод на Камчатке и возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и массовой гибели морских животных. Дело расследуется по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Ранее 7 октября прокуратура края сообщила, что передала в СК материалы проверки для возбуждения уголовного дела.

Следствие установило, что с 1 сентября по 3 октября в Авачинском заливе, в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» — в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края — произошло загрязнение морской среды «нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом». Вследствие этого изменился цвет морской воды, на берегу появились мертвые донные иглокожие и морские животные.

«Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз», — говорится в пресс-релизе СК.