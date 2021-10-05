Сколько пластикового мусора плавает в Средиземном море?

Группа исследователей разработала модель для отслеживания траектории движения пластикового мусора из наземных источников в Средиземном море. Ученые показали, что мусор можно наблюдать повсюду в водах, как на поверхности, так и на морском дне. По их оценкам, в настоящее время в Средиземном море плавает около 3760 метрических тонн пластика.

С 1950-х годов мировое производство пластика ежегодно увеличивается, и в 2019 году было произведено 368 млн тонн пластика. Большая часть пластиковых отходов попадает в моря и океаны. По оценкам экспертов, в настоящее время в океанах плавает более 250 000 тонн пластикового мусора по всему миру.

Средиземное море считается горячей точкой пластикового загрязнения. Вероятно, это связано с густонаселенной береговой линией, рыболовством, судоходством, туризмом и ограниченным оттоком поверхностных вод в Атлантический океан. В то же время Средиземное море богато биоразнообразием, что делает его зоной озабоченности с точки зрения сохранения морских экосистем.

Пластиковое загрязнение влияет на все уровни морского биоразнообразия, поскольку микро- и макропластические частицы обнаруживаются на поверхности моря, пляжах, морском дне и в телах больших и малых морских животных. Также сообщалось, что люди проглатывают пластик через морепродукты.