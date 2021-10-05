Сколько пластикового мусора плавает в Средиземном море?

Группа исследователей разработала модель для отслеживания траектории движения пластикового мусора из наземных источников в Средиземном море. Ученые показали, что мусор можно наблюдать повсюду в водах, как на поверхности, так и на морском дне. По их оценкам, в настоящее время в Средиземном море плавает около 3760 метрических тонн пластика.
С 1950-х годов мировое производство пластика ежегодно увеличивается, и в 2019 году было произведено 368 млн тонн пластика. Большая часть пластиковых отходов попадает в моря и океаны. По оценкам экспертов, в настоящее время в океанах плавает более 250 000 тонн пластикового мусора по всему миру.
Средиземное море считается горячей точкой пластикового загрязнения. Вероятно, это связано с густонаселенной береговой линией, рыболовством, судоходством, туризмом и ограниченным оттоком поверхностных вод в Атлантический океан. В то же время Средиземное море богато биоразнообразием, что делает его зоной озабоченности с точки зрения сохранения морских экосистем.
Пластиковое загрязнение влияет на все уровни морского биоразнообразия, поскольку микро- и макропластические частицы обнаруживаются на поверхности моря, пляжах, морском дне и в телах больших и малых морских животных. Также сообщалось, что люди проглатывают пластик через морепродукты.
Ученые смоделировали траекторию движения пластикового мусора в период с 2010 по 2017 год, отслеживая пластики из наземных источников с учетом важных процессов рассеивания, таких как опускание, вертикальное и горизонтальное перемешивание, ветер и течения. Модель также выявила потенциальные закономерности накопления микро- и макропластиков в поверхностном слое, водной толще, морском дне и на пляжах.
Это показало, что общая годовая нагрузка пластика, поступающего в Средиземное море, составляет приблизительно 17 600 тонн, из которых 3760 тонн в настоящее время плавает в воде. Из общего числа 84% мусора попадает на пляжи, а остальные 16% попадают в толщу воды или на морское дно.
Модель также описывает биообрастание как потенциальный механизм удаления микропластика с поверхности воды. Биообрастание происходит, когда микроорганизмы, такие как водоросли, накапливаются на плавающих и погруженных в воду объектах, включая пластиковый мусор.
Источники микропластика (например, очистные сооружения) были обнаружены в основном вблизи мегаполисов и густонаселенных районов на французском, испанском и итальянском побережьях. Микропластик большего размера был обнаружен в районах с высоким содержанием неочищенных сточных вод, например, на побережье Греции и Турции.
Макропластик в изобилии был обнаружен в районах Алжира, Албании и Турции, а также недалеко от мегаполисов и густонаселенных побережий Испании, Франции и Италии.
Хотя социальное, политическое и культурное разнообразие населенных стран вдоль побережья Средиземного моря затрудняет реализацию общей политики управления морской экосистемой, исследователи надеются, что их модель и другие подобные модели помогут смягчить эту проблему.