Слишком жарко, чтобы жить: к чему приводит всемирный зной

К тому же времени, согласно результатам исследования, опубликованным в 2020 году журналом Proceedings of the National Academy of Sciences, треть населения планеты (в Африке, Азии, Южной Америке и Австралии) будет жить в климатических условиях, которые напоминают нынешнюю Сахару. То есть в местах, где среднемесячная максимальная температура превышает 40 °C. Миллиардам людей придется сделать тяжелый выбор: переезжать или оставаться и приспосабливаться. Один из очевидных способов избежать жары – укрыться в помещениях, оснащенных системами кондиционирования воздуха, но кондиционеры, в том виде, в котором они существуют сегодня, вносят свой вклад в нагревание планеты. Кроме того, эта техника дорога и недоступна для многих людей, причем прежде всего для тех, кто больше всего в ней нуждается. Проблема экстремальной жары переплетена с серьезными социальными проблемами – с такими, например, как доступ к жилью, водоснабжению и здравоохранению.