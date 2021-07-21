Слишком жарко, чтобы жить: к чему приводит всемирный зной
Эволюция подарила человеческому организму два способа избавляться от излишков тепла: во-первых, расширяются кровеносные сосуды, проводя тепло к поверхности тела и далее в окружающее пространство, а во-вторых, на коже выступает пот, охлаждающий ее при испарении. Когда эти механизмы не срабатывают, человек умирает. Звучит просто, но на самом деле это сложный каскадный процесс.
По мере того, как внутренняя температура жертвы теплового удара повышается, сердце и легкие работают все более напряженно, накачивая кровь в расширившиеся сосуды. В какой-то момент сердце перестает справляться. Артериальное давление падает, что приводит к головокружению, походка становится неуверенной, речь – неразборчивой. Падает уровень соли в организме, и мышцы сводит судорогой. У многих жертв путаются мысли или даже начинается бред, и они не понимают, что им нужна немедленная помощь.
Поскольку кровь устремляется к перегретой коже, внутренние органы получают ее меньше, что приводит к ряду реакций, повреждающих или разрушающих клетки. Некоторые жертвы умирают, когда внутренняя температура их тела достигает всего 40 градусов Цельсия, другие могут несколько часов выдерживать температуру 42 градуса. Прогноз обычно менее благоприятный для очень молодых и для пожилых людей. Даже здоровые пожилые люди находятся в безусловно невыгодном положении: потовые железы с возрастом уменьшаются в размере. Жертвы теплового удара часто не чувствуют жажды, и потому не пьют. Потоотделение уже не может спасти, поскольку в организме не остается влаги, которой он мог бы пожертвовать. В этот момент у слабого человека может случиться инфаркт, а у более выносливых через некоторое время начинается сужение зрительного восприятия, возникают галлюцинации, а порой люди начинают срывать с себя одежду, которая – из-за возбуждения нервных окончаний – начинает казаться сделанной из наждачной бумаги.
Упасть в обморок на этом этапе – удача, поскольку кровеносные сосуды начинают терять прочность. Следующими на очереди могут быть мышцы, в том числе сердечные. Когда начинает «подтекать» желудочно-кишечный тракт, в кровь попадают токсины. Кровеносная система отвечает последним, отчаянным массированным ударом – свертыванием крови, из-за которого в еще большей опасности оказываются жизненно важные органы: почки, мочевой пузырь, сердце. Смерть близка.
Летом 2003 года над Западной и Центральной Европой установилась область высокого атмосферного давления. Гигантский круговорот перегретых над Средиземным морем воздушных масс несколько недель отбивал попытки вторжения более прохладного атлантического воздуха. Во Франции температура неуклонно росла, пока не достигла +40 °C. На этой рекордной отметке термометры по всей стране застыли на целых восемь дней. От аномальной жары начали умирать люди.
Совпало много факторов помимо жары. Два десятка лет назад кондиционеры во Франции стояли в абсолютном меньшинстве домов. Кроме того, тем летом многие врачи и сотрудники экстренных служб уже успели уйти в ежегодный отпуск, и персонала не хватало. Больницы перестали справляться с наплывом пациентов. Когда морги переполнились, трупы начали складывать в грузовики-рефрижераторы и огромные морозильники с продовольственных рынков.
Социальные работники, приходя к пожилым подопечным, нередко находили тех мертвыми. «Полицейские приезжали на вызовы, ломали двери и находили за ними трупы», – вспоминает Патрик Пеллу, президент Французской ассоциации врачей-реаниматологов.
Только во Франции, по официальным данным, аномальная жара унесла жизни 15 тысяч человек. В Италии все было еще хуже – около 20 тысяч погибших. По всему континенту скончалось более 70 тысяч человек – в большинстве своем бедные, одинокие и пожилые люди. Как впоследствии выяснили ученые, это самое жаркое за 500 лет европейское лето стало следствием изменений климата.
Из множества климатических угроз, которые ученые ассоциируют с глобальным потеплением (сильные и разрушительные ураганы, засуха, а еще повышение уровня моря, пожары) аномальная жара – угроза наиболее понятная. По мере того, как парниковые газы, высвобождающиеся в результате деятельности человека, будут накапливаться в атмосфере, периоды аномальной жары станут удлиняться. В мировом масштабе последние шесть лет оказались самыми теплыми за весь период наблюдений. На юго-западе Соединенных Штатов дни с температурой 37,8 °C и даже выше теперь наступают на несколько недель раньше, чем столетие назад, а жара длится на три недели дольше. Что же касается Европы, то, как показало время, кошмарное лето 2003 года было не просто стечением обстоятельств: с тех пор аномальный зной приходил на континент пять раз, в 2019 году температурные рекорды были установлены в шести европейских странах, в том числе во Франции: +46 по Цельсию.
Решение проблемы глобального потепления выглядит так: нужно резко сократить выбросы парниковых газов. Если человечество не сделает этого, к 2100 году количество жертв аномальной жары в США может превысить 100 тысяч человек в год. В других регионах угроза еще страшнее: в Индии, например, согласно одному недавно проведенному исследованию, жара грозит ежегодно уносить до полутора миллионов жизней. И даже если нам и удастся ограничить парниковые выбросы, планета продолжит нагреваться еще несколько десятков лет.
Через 50 лет треть населения планеты, возможно, будет жить в климатических условиях, напоминающих нынешнюю Сахару: летом среднемесячная максимальная температура в регионе превышает
40 градусов.
Как показывают исследование, экстремальная жара, если и не убивает, может всерьез навредить здоровью. Так, ученые прослеживают связь между высокой температурой и увеличением количества недоношенных и мертворожденных младенцев, а также младенцев с недостаточной массой тела. Кроме того, исследования говорят: чем жарче погода, тем больше люди склонны к насилию, причем это касается людей с любым уровнем дохода. От жары у детей снижаются оценки, а у взрослых падает производительность труда. По прогнозу Международной организации труда, высокие температуры приведут к тому, что к 2030 году общее рабочее время сократится на 2,2 процента, это эквивалентно потере 80 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Даже в финансово благополучных странах сильно пострадают низкооплачиваемые работники, те, кто трудится на открытом воздухе (прежде всего занятые в строительной отрасли или сельском хозяйстве). Дело в том, что мы сами, а также наши сельскохозяйственные культуры и домашний скот эволюционировали последние десять тысяч лет в довольно узкой климатической нише. Наш организм легко приспосабливается к высоким температурам, но существуют пределы жары и влажности, которые мы можем выносить. Даже самый крепкий и приспособленный к жаре человек умрет после нескольких часов при +35 °C по влажному термометру: так называется способ суммарного измерения температуры и влажности, который принимает в расчет охлаждающий эффект испарения. При +35 градусах, определенных этим способом, воздух становится настолько горячим и влажным, что не может больше впитывать человеческий пот. Ходить, двигаться в этих условиях (не говоря уж о сборе помидоров или дорожных работах) смертельно опасно. Климатические модели предсказывают, что через пять десятилетий температура по влажному термометру будет регулярно превышать критическое значение в Южной Азии и некоторых районах Ближнего Востока.
К тому же времени, согласно результатам исследования, опубликованным в 2020 году журналом Proceedings of the National Academy of Sciences, треть населения планеты (в Африке, Азии, Южной Америке и Австралии) будет жить в климатических условиях, которые напоминают нынешнюю Сахару. То есть в местах, где среднемесячная максимальная температура превышает 40 °C. Миллиардам людей придется сделать тяжелый выбор: переезжать или оставаться и приспосабливаться. Один из очевидных способов избежать жары – укрыться в помещениях, оснащенных системами кондиционирования воздуха, но кондиционеры, в том виде, в котором они существуют сегодня, вносят свой вклад в нагревание планеты. Кроме того, эта техника дорога и недоступна для многих людей, причем прежде всего для тех, кто больше всего в ней нуждается. Проблема экстремальной жары переплетена с серьезными социальными проблемами – с такими, например, как доступ к жилью, водоснабжению и здравоохранению.
Финикс, штат Аризона – самый жаркий город США, в год здесь бывает более 110 дней с температурой 37,8 градусов и выше. Неудивительно, что город регулярно устанавливает печальные рекорды по количеству смертей, вызванных жарой. В 2020 году округ Марикопа в Аризоне побил все прежние показатели: 207 трупов, по данным местного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Согласно закону, бюро обязано исследовать все случаи неестественной смерти, в том числе и смерти от жары. Когда поступает сообщение о смерти, которая могла быть вызвана жарой, как рассказывает главный следователь бюро Мелани Рауз, ее подчиненные первым делом опрашивают всех тех, кто видел человека незадолго до кончины. Было ли заметно обильное потоотделение, или пота не было вовсе? Были ли жалобы на головную боль или тошноту? Работал ли покойный во дворе? Принимал ли человек алкоголь, который, как известно, оказывает большое негативное влияние на терморегуляцию?
Прибыв на место смерти, следователи измеряют температуру тела и температуру в комнате. (Самая высокая температура в помещении была зафиксирована в 2017 году – 62,8 °C). Берут для химического анализа образцы стекловидной жидкости из глаза жертвы. «Клетки быстро разрушаются при высокой температуре, – поясняет Рауз, – но глазное яблоко хорошо защищено». Химики и врачи анализируют эту жидкость для того, чтобы установить, был ли человек обезвожен, было ли у него содержание сахара в крови выше нормы, страдал ли он нарушением функции почек – все это делает организм уязвимым перед жарой.
Чуть более половины связанных с жарой смертей в округе Марикопа происходит на улице, причем жертвами становятся преимущественно бездомные. Многие смерти в помещении фиксируют в передвижных домах-фургонах, которые из-за своей конструкции легко нагреваются и особенно плохо охлаждаются. Даже в самых богатых странах плохие жилищные условия – одна из главных причин смертей от жары. В бедных странах все, понятно, гораздо хуже.
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку