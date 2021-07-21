Слишком жарко, чтобы жить: к чему приводит всемирный зной

Эволюция подарила человеческому организму два способа избавляться от излишков тепла: во-первых, расширяются кровеносные сосуды, проводя тепло к поверхности тела и далее в окружающее пространство, а во-вторых, на коже выступает пот, охлаждающий ее при испарении. Когда эти механизмы не срабатывают, человек умирает. Звучит просто, но на самом деле это сложный каскадный процесс.

По мере того, как внутренняя температура жертвы теплового удара повышается, сердце и легкие работают все более напряженно, накачивая кровь в расширившиеся сосуды. В какой-то момент сердце перестает справляться. Артериальное давление падает, что приводит к головокружению, походка становится неуверенной, речь – неразборчивой. Падает уровень соли в организме, и мышцы сводит судорогой. У многих жертв путаются мысли или даже начинается бред, и они не понимают, что им нужна немедленная помощь.

Поскольку кровь устремляется к перегретой коже, внутренние органы получают ее меньше, что приводит к ряду реакций, повреждающих или разрушающих клетки. Некоторые жертвы умирают, когда внутренняя температура их тела достигает всего 40 градусов Цельсия, другие могут несколько часов выдерживать температуру 42 градуса. Прогноз обычно менее благоприятный для очень молодых и для пожилых людей. Даже здоровые пожилые люди находятся в безусловно невыгодном положении: потовые железы с возрастом уменьшаются в размере. Жертвы теплового удара часто не чувствуют жажды, и потому не пьют. Потоотделение уже не может спасти, поскольку в организме не остается влаги, которой он мог бы пожертвовать. В этот момент у слабого человека может случиться инфаркт, а у более выносливых через некоторое время начинается сужение зрительного восприятия, возникают галлюцинации, а порой люди начинают срывать с себя одежду, которая – из-за возбуждения нервных окончаний – начинает казаться сделанной из наждачной бумаги.

Упасть в обморок на этом этапе – удача, поскольку кровеносные сосуды начинают терять прочность. Следующими на очереди могут быть мышцы, в том числе сердечные. Когда начинает «подтекать» желудочно-кишечный тракт, в кровь попадают токсины. Кровеносная система отвечает последним, отчаянным массированным ударом – свертыванием крови, из-за которого в еще большей опасности оказываются жизненно важные органы: почки, мочевой пузырь, сердце. Смерть близка.