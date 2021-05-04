Спасение рифов: новая надежда

Дайверы мычали в регуляторы, размахивая от восторга руками и ногами. В августе 2020 года биолог Ханна Кох и ее коллеги из Морской лаборатории и аквариума Моут зависли на глубине четырех метров у рифа во Флорида-Кис. Незадолго до полуночи, словно взрывы, над кораллами стали вздыматься крохотные розовато-оранжевые сгустки икры и молоки.

Это шоу, устраиваемое раз в год летней ночью через пару дней после полнолуния, – типичный способ размножения для многих рифообразующих кораллов. Руководствуясь фазами Луны, температурой воды и продолжительностью светового дня, разные виды на рифах Флориды одновременно выпускают облака гамет. Небольшой процент из них осядет обратно в форме личинок-планул, которые и станут новым поколением кораллов – таким образом «шоу» поспособствует генетическому разнообразию.

Эти кораллы, Orbicella faveolatа, которые, согласно Закону об исчезающих видах США, числятся как находящиеся под угрозой, были выращены и «посажены» биологами из Моут в 2015 году – в рамках проекта по восстановлению рифа. «Саженцы» пережили ураган четвертой категории в 2017-м и вспышку болезни два года спустя, продемонстрировав обнадеживающую стойкость. Они достигли половозрелости на несколько лет раньше диких представителей своего вида и стали первыми восстановленными массивными кораллами, которые размножились в море.

Это долгожданное событие для ученых, стремящихся спасти кораллы от воздействия изменений климата и других связанных с деятельностью человека угроз. Более четверти из 800 с лишним известных видов рифообразующих кораллов Международный союз охраны природы классифицирует как уязвимые, находящиеся под угрозой или на грани исчезновения, предупреждая, что потепление повышает риск вымирания.