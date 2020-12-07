США и Россия оказались в конце рейтинга эффективности борьбы с изменением климата

Индекс эффективности борьбы с изменением климата (CCPI) — показатель, ежегодно составляемый с 2005 года немецкой экологической организацией Germanwatch. Индекс оценивает и сравнивает эффективность борьбы с изменением климата среди 57 стран и Европейского Союза, чья общая доля выбросов парниковых газов составляет более чем 90% от мировых.

Индекс рассчитывается на основе 14 критериев по четырем категориям: выбросы парниковых газов (40% от общей оценки), возобновляемая энергия (20%), потребление энергии (20%), климатическая политика (20%). Результаты каждого из критериев оцениваются как «очень высокий», «высокий», «средний», «низкий», «очень низкий».

Традиционно в рейтинге три первых места оставляются «пустыми», поскольку в Germanwatch уверены, что ни одна страна в полной мере не выполняет требования Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления на уровне ниже 2 °C.

Обновленный CCPI был опубликован 7 декабря. Швеция четвертый год подряд остается международным лидером в области защиты климата. Составители рейтинга отмечают, что эта страна устанавливает стандарты в отношении выбросов парниковых газов, возобновляемых источников энергии и политики в отношении климата, однако очень высокое потребление энергии на душу населения (49-е место) не позволяет Швеции получить более высокие оценки.

Следом за Швецией располагаются Велкобритания, Дания, Марокко, Норвегия, Чили и Индия. Россия располагается на 52-й строчке, США замыкает рейтинг.