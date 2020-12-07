США и Россия оказались в конце рейтинга эффективности борьбы с изменением климата

Индекс эффективности борьбы с изменением климата (CCPI) — показатель, ежегодно составляемый с 2005 года немецкой экологической организацией Germanwatch. Индекс оценивает и сравнивает эффективность борьбы с изменением климата среди 57 стран и Европейского Союза, чья общая доля выбросов парниковых газов составляет более чем 90% от мировых.
Индекс рассчитывается на основе 14 критериев по четырем категориям: выбросы парниковых газов (40% от общей оценки), возобновляемая энергия (20%), потребление энергии (20%), климатическая политика (20%). Результаты каждого из критериев оцениваются как «очень высокий», «высокий», «средний», «низкий», «очень низкий».
Традиционно в рейтинге три первых места оставляются «пустыми», поскольку в Germanwatch уверены, что ни одна страна в полной мере не выполняет требования Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления на уровне ниже 2 °C.
Обновленный CCPI был опубликован 7 декабря. Швеция четвертый год подряд остается международным лидером в области защиты климата. Составители рейтинга отмечают, что эта страна устанавливает стандарты в отношении выбросов парниковых газов, возобновляемых источников энергии и политики в отношении климата, однако очень высокое потребление энергии на душу населения (49-е место) не позволяет Швеции получить более высокие оценки.
Следом за Швецией располагаются Велкобритания, Дания, Марокко, Норвегия, Чили и Индия. Россия располагается на 52-й строчке, США замыкает рейтинг.
По словам Сингера, такая ситуация демонстрирует влиятельную мощь предприятий по добыче ископаемого топлива в США, России, Саудовской Аравии и Австралии.
Эксперты отмечают низкие показатели России по четырем основным критериям оценки, однако видят потенциал «в нескольких обсуждаемых в настоящее время стратегиях в области климата». К ним относятся национальная система сокращения выбросов парниковых газов и политика в области лесного хозяйства, включая охраняемые природные территории и проекты лесовосстановления.
США находятся на последнем месте списка второй год подряд. Составители рейтинга отмечают выход страны из Парижского соглашения и отсутствие на национальном уровне, целей по сокращению выбросов и расширению использования возобновляемых источников энергии.
В аннотации к рейтингу указывается, что, даже если бы все страны приложили бы такие же усилия, как нынешние лидеры, этого все равно было бы недостаточно для предотвращения опасного изменения климата.
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