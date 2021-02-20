США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

По словам бывшей главы ООН по климату Кристианы Фигернес, существовали опасения, что другие страны последуют примеру США и откажутся от борьбы с изменениями климата, но этого не случилось. Фигерес отмечает, что реальная проблема заключалась в четырехлетнем бездействии администрации Трампа по вопросам климата. Города, штаты и предприятия США все еще работали над сокращением выбросов, но без участия федерального правительства.

Парижское соглашение по климату — первый глобальный климатический документ, который подписали более 190 государств в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Все подписавшие стороны устанавливают индивидуальные цели по сокращению выбросов, нацеленные на предотвращение потепления климата Земли более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями к 2100 году.