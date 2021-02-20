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Экология и климат

США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

National Geographic Россия
20 февраля 2021
Джо Байден
Президент США Джо Байден
Фото: Wikimedia Commons
Спустя всего 107 дней после выхода.

США через 30 дней после подачи официального уведомления возвращаются в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Президент страны Джо Байден подписал соответствующий документ в свой первый же день в должности 20 января.

По словам Блинкена, Вашингтон будет поднимать вопросы изменения климата на самых важных переговорах на всех уровнях.

«Реагировать на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, и прислушиваться к нашим ученым — это центр приоритетов нашей внутренней и внешней политики», — Энтони Блинкен.

Это «жизненно важно» в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, заключил Блинкен. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что официальное возвращение США в соглашение «само по себе очень важно», как и заявление Байдена о том, что США вернутся к оказанию климатической помощи более бедным странам, как было обещано в 2009 году.

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По словам бывшей главы ООН по климату Кристианы Фигернес, существовали опасения, что другие страны последуют примеру США и откажутся от борьбы с изменениями климата, но этого не случилось. Фигерес отмечает, что реальная проблема заключалась в четырехлетнем бездействии администрации Трампа по вопросам климата. Города, штаты и предприятия США все еще работали над сокращением выбросов, но без участия федерального правительства.

Парижское соглашение по климату — первый глобальный климатический документ, который подписали более 190 государств в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Все подписавшие стороны устанавливают индивидуальные цели по сокращению выбросов, нацеленные на предотвращение потепления климата Земли более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями к 2100 году.

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