США вышли из Парижского соглашения по климату

В США до сих пор подводят итоги президентских выборов, в которых участвовали действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и представитель демократической партии Джо Байден.

Ранее Байден пообещал, что в случае победы США снова присоединятся к Парижскому соглашению в первый день его президентского срока.

Парижское соглашение представляет собой добровольное обязательство почти 200 стран по сокращению выбросов углерода. Все подписавшие стороны устанавливают индивидуальные цели по сокращению выбросов, нацеленные на предотвращение потепления климата Земли более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями к 2100 году. Однако никаких юридических последствий для стран-участниц, которые не могут выполнить свои обещания по сокращению выбросов углерода, не существует.

США являются вторым по величине источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. Американцы выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа на человека, чем граждане любой другой страны.

Когда США подписали соглашение, администрация президента Барака Обамы пообещала, что к 2025 году страна сократит выбросы до 26 процентов ниже уровня 2005 года. Эта цель, как и цели других стран, была задумана как базовый уровень, который со временем будет увеличиваться.

Но администрация Трампа посчитала, что объявленные США сокращения накладывают «несправедливое экономическое бремя» на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков, и что соглашение «ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение относительно других стран».

Опрос, проведенный в Йельском университете в 2017 году, показал, что 69 процентов американских избирателей (в том числе 51 процент республиканцев) не одобряют решение Трампа вывести США из Парижского соглашения.

США потребуется всего 30 дней для повторного присоединения к Парижскому соглашению после отправки запроса в ООН. Таким образом, если Байден победит на выборах, а затем отправит запрос в первый же день своего пребывания в должности — 20 января 2021 года, — США снова смогут стать частью соглашения уже с 19 февраля.