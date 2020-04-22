Стада травоядных могут спасти вечную мерзлоту от таяния

Стада лошадей, бизонов и северных оленей могут сыграть значительную роль в снижении темпов глобального потепления. К такому выводу пришло недавнее исследование ученых из Гамбургского университета под руководством Кристиана Беера: оно демонстрирует, как выпас травоядных может замедлить темпы оттаивания вечной мерзлоты в Арктике.

Моделирование показывает, что при достаточном количестве животных около 80% всех почв вечной мерзлоты в мире могут быть сохранены до 2100 года.

Вечная мерзлота — это толстый слой почвы, который остается замороженным круглый год. Из-за быстрого потепления в арктических регионах большая часть вечной мерзлоты больше не замерзает. В результате оттаивания вечной мерзлоты парниковые газы, задерживающие тепло и десятки тысяч лет остававшиеся в мерзлой почве, возвращаются в атмосферу.