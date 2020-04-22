Стада травоядных могут спасти вечную мерзлоту от таяния

Стада лошадей, бизонов и северных оленей могут сыграть значительную роль в снижении темпов глобального потепления. К такому выводу пришло недавнее исследование ученых из Гамбургского университета под руководством Кристиана Беера: оно демонстрирует, как выпас травоядных может замедлить темпы оттаивания вечной мерзлоты в Арктике.
Моделирование показывает, что при достаточном количестве животных около 80% всех почв вечной мерзлоты в мире могут быть сохранены до 2100 года.
Вечная мерзлота — это толстый слой почвы, который остается замороженным круглый год. Из-за быстрого потепления в арктических регионах большая часть вечной мерзлоты больше не замерзает. В результате оттаивания вечной мерзлоты парниковые газы, задерживающие тепло и десятки тысяч лет остававшиеся в мерзлой почве, возвращаются в атмосферу.
Ученые обеспокоены тем, что этот механизм будет действовать как петля обратной связи, еще больше нагревая атмосферу, вызывая оттаивание всё больших массивов почвы, выделяя больше парниковых газов и еще больше нагревая атмосферу.
В прошлом году их опасения подтвердились, когда исследование, проведенное учеными из Исследовательского центра Вудс-Хоул, показало, что Арктика больше не накапливает столько углерода, сколько выбрасывает обратно в атмосферу.
Исследование Беера было вдохновлено экспериментом российского ученого Сергея Зимова, который 20 лет назад основал возле поселка Черский на северо-востоке Якутии парк, который сам же назвал Плейстоценовый. Он переселил на участок площадью около квадратного километра стада бизонов, лошадей, оленей и зубров, наблюдая за влиянием этих животных на почву.
По утверждению Зимова, это помогает предотвратить таяние вечной мерзлоты. Зимой животные едят ветки и выкапывают траву из-под снега. При этом они вытаптывают снег, и он не защищает землю от промерзания. Беер подтверждает, что такие нестандартные методы могут приносить свои плоды.
По оценкам ученых, на сегодняшний день в Арктике обитают примерно 5 северных оленей на квадратный километр, а их трехкратное увеличение позволит сохранить 70% вечной мерзлоты.
Результаты предыдущих исследований показывают, что, если выбросы продолжат расти, мы можем ожидать увеличение температуры в арктических районах на 3,8 °C. Применение метода с переселением стад понизит нагревание до 2,1 °C, что на 44% меньше и могло бы быть достаточным для сохранения 80% мерзлоты.
Однако такие результаты едва ли удастся получить на практике, так как вряд ли выйдет переселить стада во все районы с вечной мерзлотой. Но результаты показывают, что даже меньшее количество заселенных копытных произведет охлаждающий эффект.
Беер и его команда рассмотрели некоторые потенциальные побочные эффекты этого подхода. Например, летом животные будут разрушать слой охлаждающего землю мха, что будет способствовать потеплению почвы. Это было учтено при моделировании, но всё же охлаждающее воздействие эффекта сжатого снега зимой в несколько раз больше.
«Если бы теоретически мы смогли поддерживать высокую плотность животных, как в плейстоценовом парке Зимова, это было бы достаточно, чтобы спасти вечную мерзлоту в условиях сильнейшего потепления? Да, это может сработать для 80% региона», — отмечает Беер.
В качестве дальнейших шагов ученые планируют рассмотреть практическую возможность выполнения столь сложного плана, и изучить, как животные смогут распространяться по всему ландшафту.
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