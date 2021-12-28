Судьба белых медвежат и рекордные пожары: экологические итоги года

«Этот год запомнится тем, что еще никогда об экологии не говорили так много и так громко. Тема охраны природы звучала на высшем уровне, ее обсуждали лидеры крупнейших стран, да и в России интерес к сохранению живого мира вокруг нас получила новый виток развития, – говорит директор WWF России Дмитрий Горшков. – Было сказано много слов, теперь нужно воплотить озвученные намерения в жизнь. Это, конечно, более сложный этап, но сам факт, что экология заняла важное место в мировой и российской повестке, это позитивная тенденция. Хочется пожелать в новом году претворять в жизнь хорошие природоохранные начинания».
Природоохранное законодательство
Экологическая информация стала доступнее
Благодаря новым поправкам общественность сможет бесплатно и свободно получать некоторые виды экологической информации из открытых источников в Интернете. Правила размещения таких сведений в рамках принятого в марте 2021 года федерального закона утвердило Правительство Российской Федерации. Однако Постановление не обязывает размещать содержание заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
В то же время только информация, содержащаяся в заключении, позволяет оценить, были ли учтены в ходе проведения ГЭЭ результаты оценки воздействия на окружающую среду и выводы общественной экологической экспертизы, которые являются выражением конституционного права на участие в принятии решений, касающихся прав каждого на благоприятную окружающую среду.
За отсутствие планов по ликвидации нефтеразливов будут штрафовать
Принят закон о введении крупных административных штрафов за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разливов нефти, а также за предоставление властям недостоверных данных о таких инцидентах. Новые штрафы могут ожидать организации, работающие в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции. Максимальный размер штрафа составит один миллион рублей.
Климат и энергетика
Принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»
Впервые вводится соответствующая юридическая терминология, отчетность предприятий о выбросах и создается система проектов по их снижению. WWF вместе с другими организациями удалось добиться повышения требований к отчетности по выбросам парниковых газов, прописанных в законе.
Россия пообещала достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Правительство РФ приняло Стратегию развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Президент РФ объявил о достижении нашей страной углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Для российской топливной экономики это было непростым решением, но это отвечало глобальному тренду, требованиям общественности и передового бизнеса.
Экологическая ответственность бизнеса
ESG – одна из главных тем этого года
В 2021 году тема ESG (environmental, social, governance - окружающая среда, общество, корпоративное управление), включая экологическую открытость и прозрачность, выходит на одно из первых мест в обсуждении политик и деятельности бизнеса.
Российское правительство утвердило критерии зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, разработанные совместно Минэкономразвития и ВЭБ.РФ, а Банк России выпустил «Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации», которые стали руководством по оценке социально-экологических рисков не только для финансовых институтов.
Президент РФ подписал Поручение по развитию системы публичной нефинансовой отчетности. Согласно документу в законодательство должны быть внесены изменения, направленные на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц не позднее 1 марта 2022 года.
Пресноводные экосистемы
Опасное строительство плотины на реке Ульдза приостановлено, но угроза пока осталась
В 2020 году на российско-монгольской реке Ульдза на территории Монголии началось строительство плотины. Река Ульдза — главный источник питания Торейских озер, расположенных на юге Забайкальского края и в составе российско-монгольского объекта «Ландшафты Даурии», включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экологи своевременно вмешались и забили тревогу, призывая найти решение для спасения уникальных озер Даурии. Правительство Российской Федерации серьезно обеспокоено проблемой. Сейчас опасное строительство приостановлено, в дальнейшем важно добиться его полной отмены.
Устойчивое лесопользование
Новые поправки убьют частное лесопользование
Новый проект поправок к принятому в сентябре 2020 г. постановлению Правительства РФ № 1509, которое разрешило ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения, прямо противоречит поручению Президента Пр-2039, п.1.б и статье 123 Лесного кодекса РФ, поскольку такие поправки фактически аннулируют возможность использования заброшенных земель сельхозназначения для производства лесной продукции. Они не только не помогут развитию лесного хозяйства на землях сельхозназначения, созданию новых рабочих мест и развитию новых производств, а фактически поставят крест на всей инициативе с частными лесами и создадут дополнительные коррупционные риски.
Площадь лесных пожаров в России достигла рекордных для этого века годовых показателей
Пожары – одна из наиболее значимых угроз для лесов и их биологического разнообразия. В 2021 году площадь лесных пожаров в России достигла рекордных для этого века годовых показателей – 18,8 млн га.
Большая их часть пришлась на Якутию, в которой расположена самая большая в стране сеть особо охраняемых природных территорий. С начала года огнем здесь было пройдено 10,6 млн га лесов. Из-за особенностей климата Якутия никогда не входила в число самых «горимых» территорий страны, однако последние три года стали исключением.
Ситуация ухудшается из-за изменения климата, которое увеличивает риски возникновения и распространения пожаров. Однако основная причина самих возгораний – деятельность человека. Особую угрозу несут травяные палы, профилактические выжигания и сжигание древесных отходов на местах вырубок, за полный запрет которых выступает WWF России.
Биоразнообразие
Впервые за последние 15 лет за год не создано ни одного заповедника и нацпарка
Особо охраняемые территории в этом году чаще создавались на региональном уровне, чем на федеральном. Всегда было создано 2 федеральных ООПТ с самым слабым уровнем охраны: заказники «Параськины озера» и «Казантипский морской». Также был расширен Даурский заповедник.
Но есть и хорошие новости – наконец был создан природный парк в Териберке (Мурманская область), который поможет сохранить крайне популярную среди туристов территорию, и взято под охрану уникальное озеро Виви в Эвенкии, где проходит важный миграционный путь дикого северного оленя. В то же время 4-5 арктических ООПТ, необходимость которых с точки зрения сохранения природы подтверждена исследованиями WWF России и государственной экспертизой, уже больше года находятся на одной и той же стадии согласования.
Россия поможет создать новую популяцию тигров
Программа восстановления популяции тигра в Центральной Азии вышла на новый уровень. В преддверии очередного Тигриного Саммита, который запланирован на сентябрь 2022 года, президент России в разговоре с президентом Казахстана подтвердил готовность поддержать восстановление популяции.
Инициатором амбициозного проекта выступил WWF России, а правительство Казахстана поддержало идею. О разработке программы реинтродукции было объявлено на тигрином саммите 2010 года, где Владимир Путин также поддержал Казахстан и заявил о намерении передать несколько тигров с Дальнего Востока.
После разработки и утверждения международным экспертным сообществом МСОП «Программы реинтродукции тигра» был подписан Меморандум о ее реализации между WWF и Казахстаном. В настоящее время правительство Казахстана, при поддержке WWF, готовит территорию к возвращению хищника, которое намечено на 2025-й год.
Россия стала председателем в Арктическом Совете
Во второй раз за более чем 30-летнюю историю существования Арктического совета Россия заняла пост председателя. Приоритеты председательства России на предстоящие два года - это население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера; охрана окружающей среды, включая изменение климата; социально-экономическое развитие в регионе; укрепление Арктического совета. Эти темы станут важнейшими направлениями сотрудничества Арктических стран на международном уровне.
В России также уже начались мероприятия, посвященные развитию и сохранению Арктики, которые проходят под эгидой председательства. Возможно, председательство в Арктическом совете простимулирует принятие значимых решений, обеспечивающих сохранение и Российской Арктики
Глава государства выступил на саммите по сохранению биоразнообразия
Участие Владимира Путина в конференции сторон Конвенции сохранения биоразнообразия продемонстрировало заинтересованность российского правительства в сохранении биологического разнообразия, что можно считать хорошим сигналом. Ранее с просьбой выступить на конференции к главе государства обратились три крупнейшие природоохранные организации WWF России, Гринпис и ВООП.
Во время выступления президент пообещал создать не менее 23 новых ООПТ до 2024 года. Впрочем интерес в России к саммиту был крайне низким. Мировому сообществу встреча запомнился обещанием председателя Си создать фонд сохранения биоразнообразия и вложить в него 1,5 млрд юаней (более 17 млрд рублей).
Одиноких детенышей белого медведя будут стараться оставлять в природе
За этот год увеличилось количество выходов белых медведей к людям. Одинокого медвежонка прикормили в вахтовом поселке на острове Большевик архипелага Северная Земля и отправили в Московский зоопарк. Еще одна молодая белая медведица преодолела тысячу километров от берега Северного Ледовитого океана до Якутска, также оказалась в столичном зоосаде.
Всего за год Рабочая группа по реабилитации осиротевших детенышей белого медведя при Росприроднадзоре рассмотрела 9 случаев выхода одиноких медвежат к людям. Эксперты прогнозируют увеличение числа подобных случаев и уже начали искать способы помочь детенышам адаптироваться в дикой природе. В грядущем году это решение будет рассматриваться как приоритетное. В частности WWF России предложил создать запасы естественного корма для медвежат в прибрежных поселках на Чукотке.
Таймырская популяция оленей сократилась
По данным последнего учета 2021 года, популяция дикого северного оленя, которая в 90х насчитывала до миллиона особей, сократилась до приблизительно 250 тысяч. Несмотря на то, что этот олень остается охотничьим видом и не находится под угрозой исчезновения, темп сокращения популяции пугающе высок.
Исходя из новых данных, эксперты говорят о необходимости пересмотреть квоты на добычу оленя, чтобы сохранить популяцию. Кроме того, необходимо согласовать эти квоты в Якутии и Красноярске, так как стада кочуют из одного региона в другой.
Министерство вступилось за Фишт-Оштенский горный массив
Летом Министр природопользования и экологии Александр Козлов по настоянию WWF России и Гринпис России поручил исключить Фишт-Оштенский горный массив из состава Лагонакского биосферного полигона. Эти ценные территории, где представлена высокая концентрация эндемиков и реликтов, были ошибочно включены в состав биосферного полигона.
Минприроды разработало законопроект, не допускающий создание внутри территорий заповедников биосферных полигонов, а также отменяющий возможность строительства в их границах объектов физкультуры и спорта и соответствующей инфраструктуры. Соответствующий документ в конце года был передан правительству.
Лагонакский биосферный полигон — первый пример реализации подобного типа землепользования в России, за развитием которого природоохранное сообщество будет наблюдать и в будущем году.