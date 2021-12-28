Судьба белых медвежат и рекордные пожары: экологические итоги года

Благодаря новым поправкам общественность сможет бесплатно и свободно получать некоторые виды экологической информации из открытых источников в Интернете. Правила размещения таких сведений в рамках принятого в марте 2021 года федерального закона утвердило Правительство Российской Федерации. Однако Постановление не обязывает размещать содержание заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

В то же время только информация, содержащаяся в заключении, позволяет оценить, были ли учтены в ходе проведения ГЭЭ результаты оценки воздействия на окружающую среду и выводы общественной экологической экспертизы, которые являются выражением конституционного права на участие в принятии решений, касающихся прав каждого на благоприятную окружающую среду.