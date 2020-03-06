Световое загрязнение достигло морских глубин

При отсутствии солнечного света зоопланктон, рыбы и морские млекопитающие привыкли ориентироваться по свету Луны и звезд. От него зависит направление миграции, время кормления, сна и так далее. Но оказалось, что навигационные огни исследовательских судов проникают на глубину до 200 метров, и когда посторонний луч света попадает в поле зрение животного — оно меняет свое поведение в течение пяти секунд.