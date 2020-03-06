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Экология и климат

Световое загрязнение достигло морских глубин

Анастасия Баринова
06 марта 2020
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Фото: Jørgen Berge / Nature.com
Корабельные навигационные огни проникают на глубину до 200 метров.

Живые существа, в том числе люди, в процессе эволюции привыкли к ритмам естественного света — цикла дня и ночи. Установлено, что искусственный ночной свет наносит вред здоровью: увеличивает риск ожирения, депрессии, нарушений сна, диабета, рака, сердечных и других заболеваний.

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В наши дни неестественное освещение встречается практически в каждой экосистеме, оказывая негативное воздействие на представителей флоры и фауны. Норвежские ученые показали это на примере обитателей Арктики, чья жизнь подстроена под долгую полярную ночь.

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При отсутствии солнечного света зоопланктон, рыбы и морские млекопитающие привыкли ориентироваться по свету Луны и звезд. От него зависит направление миграции, время кормления, сна и так далее. Но оказалось, что навигационные огни исследовательских судов проникают на глубину до 200 метров, и когда посторонний луч света попадает в поле зрение животного — оно меняет свое поведение в течение пяти секунд.

«Обычное освещение судна оказывает воздействие на рыб и зоопланктон на площади около 125 квадратных метров», – Йорген Берге, Арктический университет Норвегии.

Это явление пополняет и без того большой список проблем, которые испытывают обитатели Арктики из-за изменения климата. Биологи просят учитывать это и найти пути уменьшения светового загрязнения Мирового океана. Кроме того, результаты исследований могут оказаться неверными: оценки, сделанные в темноте при искусственном освещении, основываются на измененном поведении морских обитателей. Это означает, что даже данные о размерах популяций могут не соответствовать действительности.