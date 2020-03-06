Световое загрязнение достигло морских глубин

Живые существа, в том числе люди, в процессе эволюции привыкли к ритмам естественного света — цикла дня и ночи. Установлено, что искусственный ночной свет наносит вред здоровью: увеличивает риск ожирения, депрессии, нарушений сна, диабета, рака, сердечных и других заболеваний.
В наши дни неестественное освещение встречается практически в каждой экосистеме, оказывая негативное воздействие на представителей флоры и фауны. Норвежские ученые показали это на примере обитателей Арктики, чья жизнь подстроена под долгую полярную ночь.
При отсутствии солнечного света зоопланктон, рыбы и морские млекопитающие привыкли ориентироваться по свету Луны и звезд. От него зависит направление миграции, время кормления, сна и так далее. Но оказалось, что навигационные огни исследовательских судов проникают на глубину до 200 метров, и когда посторонний луч света попадает в поле зрение животного — оно меняет свое поведение в течение пяти секунд.
Это явление пополняет и без того большой список проблем, которые испытывают обитатели Арктики из-за изменения климата. Биологи просят учитывать это и найти пути уменьшения светового загрязнения Мирового океана. Кроме того, результаты исследований могут оказаться неверными: оценки, сделанные в темноте при искусственном освещении, основываются на измененном поведении морских обитателей. Это означает, что даже данные о размерах популяций могут не соответствовать действительности.