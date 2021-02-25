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Экология и климат

Тайна «исчезнувшего льда» в последний ледниковый период, похоже, раскрыта

National Geographic Россия
25 февраля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Новые расчеты показывают, что уровень моря около 20 000 лет назад был не таким низким, как считалось ранее.

Зависимость льда на Земле и уровня моря предельно проста: когда средняя глобальная температура растет, лед начинает таять, что приводит к повышению уровня моря. Со снижением температуры увеличивается количество льда, а уровень моря падает.

Этот эпический непрерывный цикл приливов и отливов льда и переходов от ледниковых к межледниковым периодам происходит с незапамятных времен. Но есть проблема.

В течение многих лет ученые, отслеживающие эти циклы, предполагали, что существует проблема так называемого «недостающего льда»: загадочное несоответствие между очень низким уровнем моря примерно 20 000 лет назад и объемом льда, хранящегося в ледниках в тот период.

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По сути, проблема заключается в следующем. Во время пика последнего ледникового периода Земли — последнего ледникового максимума (LGM), который закончился примерно 20 000 лет назад, — уровень моря, как полагают, был примерно на 130 метров ниже, чем сегодня. Это выяснилось на основании свидетельств древних коралловых отложений. Но моделирование предполагает, что объем льда в ледниках на тот момент был недостаточным, чтобы объяснить такой низкий уровень моря.

В новом исследовании под руководством геофизика Эвана Гована из Института Альфреда Вегенера в Германии, ученые, похоже, нашли решение.

С новой реконструкцией под названием PaleoMIST 1.0 исследователи смоделировали эволюцию глобальных ледяных щитов далеко в прошлое, намного более далекое, чем даже LGM.

«Похоже, что мы нашли новый способ восстановить прошлое 80 000 лет назад», — Эван Гован.

Результаты модели предполагают, что аномалия в наших данных не связана с отсутствием льда, а скорее с ошибочными выводами о том, насколько низко уровень моря упал во время LGM.

Согласно модели физики льда PaleoMIST 1.0, уровень моря упал не более чем на 116 метров ниже, чем сегодняшний уровень, а объем льда составлял примерно 42,2 × 106 км³.

По словам авторов работы, неверная трактовка проблемы в пользу отсутствия льда проистекает из нескольких факторов, в том числе из-за излишней зависимости от индикаторов дальнего поля (свидетельства коралловых отложений из других мест в мире), которые могут неточно отражать глобальный средний уровень моря.

Другой проблемой является давно используемый, но, по-видимому, ошибочный метод для оценки массы ледников, заключающийся в расчете циклов соотношения изотопов кислорода, который, по-видимому, приводит к несоответствиям при согласовании высоты уровня моря и массы ледников.

«Изотопная модель в течение многих лет широко использовалась для определения объема льда в ледниках за многие миллионы лет до нашего времени. Наша работа сейчас вызывает сомнения в надежности этого метода», — авторы исследования.

Авторы работы признаются, что не ожидают, что их слово окажется последним в вопросе об «исчезнувшем льде». 

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