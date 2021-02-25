Тайна «исчезнувшего льда» в последний ледниковый период, похоже, раскрыта

Зависимость льда на Земле и уровня моря предельно проста: когда средняя глобальная температура растет, лед начинает таять, что приводит к повышению уровня моря. Со снижением температуры увеличивается количество льда, а уровень моря падает.

Этот эпический непрерывный цикл приливов и отливов льда и переходов от ледниковых к межледниковым периодам происходит с незапамятных времен. Но есть проблема.

В течение многих лет ученые, отслеживающие эти циклы, предполагали, что существует проблема так называемого «недостающего льда»: загадочное несоответствие между очень низким уровнем моря примерно 20 000 лет назад и объемом льда, хранящегося в ледниках в тот период.