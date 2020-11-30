Тасмания полностью перешла на возобновляемую электроэнергию
В заявлении, опубликованном в пятницу, министр энергетики Тасмании Гай Барнетт заявил, что потребности штата в энергии теперь полностью удовлетворены благодаря снабжению возобновляемой электроэнергией, поставляемой в рамках государственных ветро- и гидроэнергетических проектов.
«Мы достигли 100 процентов благодаря нашему стремлению реализовать потенциал Тасмании в области возобновляемых источников энергии посредством нашей ведущей в стране энергетической политике и [стремлению] сделать Тасманию привлекательной для инвестиций в промышленность, что, в свою очередь, создает рабочие места по всему штату — особенно в наших регионах», — сказал Барнетт.
Тасмания уже давно имеет один из самых экологически чистых источников электроэнергии в Австралии, поскольку гидроэнергетические ресурсы штата обеспечивают большую часть его электроэнергии. История гидроэнергетики Тасмании восходит к 1895 году, когда электростанция Дак Рич в Лонсестоне стала первой государственной гидроэлектростанцией в южном полушарии.
Тасмания полагалась на дополнительные поставки газа, а также на импортные поставки из Виктории, богатой углем. Однако с развитием ветроэнергетики в штате Тасмания уменьшила свою зависимость от дополнительных поставок электроэнергии из ископаемого топлива и теперь может удовлетворить все свои потребности за счет возобновляемых источников.
Барнетт сказал, что Тасмания достигла 100-процентного порога использования возобновляемых источников энергии с вводом в эксплуатацию одной из последних ветряных турбин на ветряной электростанции Granville Harbour, которая строится на западном побережье штата.
«Ветряная электростанция уже доказала свою ценность в качестве генератора в сети и является ключевой частью разработки государством новых возобновляемых источников энергии для достижения своей желанной цели — 200% «зелёной» энергии к 2040 году. То, что ветряная электростанция Granville Harbour станет фактическим катализатором для достижения Тасманией 100-процентной цели в области возобновляемых источников энергии на два года раньше запланированного срока, является замечательным результатом, и каждый, кто участвует в ее развитии, должен очень гордиться», — Линдон Фрирсон, руководитель проекта ветряной электростанции в Гранвилле.
Тасмания присоединяется к Австралийской столичной территории (ACT), как две единственные австралийские юрисдикции, получающие всю свою электроэнергию из возобновляемых источников, и встаёт в один ряд с такими странами, как Шотландия, Исландия и Коста-Рика, которые также перешли на 100% возобновляемую электроэнергию.
Исполнительный директор Совета по чистой энергии Кейн Торнтон сказал, что такое достижение стало возможным благодаря четкому и значимому политическому руководству правительства штата Тасмания, которое позволило разработчикам разрабатывать новые проекты.
«Тасмания является лидером, когда дело доходит до изменений в структуре энергопотребления Австралии, и сегодняшняя веха существенно опережает первоначальный график на 2022 год. Это значительное достижение подчеркивает политическое лидерство правительства Тасмании в области возобновляемых источников энергии, которое продолжается законодательным закреплением [следующей] долгосрочной цели — 200% возобновляемых источников энергии к 2040 году», — сказал Торнтон.
Новый статус приветствовали и экологические группы, заявив, что это еще один пример достижений правительства штатов и территорий, которые работают, чтобы продемонстрировать лидерство в энергетической политике, абстрагировавшись от продолжающихся конфликтов как между политическими партиями, так и внутри них на федеральном уровне.
«Это значительное достижение, открывающее огромные экономические возможности для Тасмании», — сказал Ники Изон из Австралийского WWF. «Оно также показывает, что австралийские штаты лидируют в глобальном энергетическом переходе и принимают меры по борьбе с изменением климата».
Представитель Гринпис Австралии Нелли Стивенсон заявила, что достижение 100% возобновляемой электроэнергии стало «эпической вехой» для штата.
«Штаты и территории стремительно продвигаются вперед в гонке за возобновляемыми источниками энергии, в результате чего федеральное правительство становится все более и более одиноким в своем бездействии в отношении изменения климата, — сказал Стивенсон, — Предполагается, что федеральные правительства будут руководить, и сейчас австралийцы более чем когда-либо разочарованы своими избранными федеральными представителями, в то время как руководство штата продолжает работу по переходу Австралии на 100-процентную безопасную и надежную возобновляемую энергию».
Барнетт добавил, что правительство Тасмании будет продолжать поддерживать расширение возможностей штата в области возобновляемых источников энергии, поскольку штат стремится к усилению своей роли в качестве поставщика энергии с нулевым уровнем выбросов как в материковую Австралию, так и зеленого водорода на международные экспортные рынки.
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