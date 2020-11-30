Тасмания полностью перешла на возобновляемую электроэнергию

В заявлении, опубликованном в пятницу, министр энергетики Тасмании Гай Барнетт заявил, что потребности штата в энергии теперь полностью удовлетворены благодаря снабжению возобновляемой электроэнергией, поставляемой в рамках государственных ветро- и гидроэнергетических проектов.

«Мы достигли 100 процентов благодаря нашему стремлению реализовать потенциал Тасмании в области возобновляемых источников энергии посредством нашей ведущей в стране энергетической политике и [стремлению] сделать Тасманию привлекательной для инвестиций в промышленность, что, в свою очередь, создает рабочие места по всему штату — особенно в наших регионах», — сказал Барнетт.

Тасмания уже давно имеет один из самых экологически чистых источников электроэнергии в Австралии, поскольку гидроэнергетические ресурсы штата обеспечивают большую часть его электроэнергии. История гидроэнергетики Тасмании восходит к 1895 году, когда электростанция Дак Рич в Лонсестоне стала первой государственной гидроэлектростанцией в южном полушарии.

Тасмания полагалась на дополнительные поставки газа, а также на импортные поставки из Виктории, богатой углем. Однако с развитием ветроэнергетики в штате Тасмания уменьшила свою зависимость от дополнительных поставок электроэнергии из ископаемого топлива и теперь может удовлетворить все свои потребности за счет возобновляемых источников.

Барнетт сказал, что Тасмания достигла 100-процентного порога использования возобновляемых источников энергии с вводом в эксплуатацию одной из последних ветряных турбин на ветряной электростанции Granville Harbour, которая строится на западном побережье штата.