Таяние льда в Гренландии видно из космоса: фото со спутника

Новый спутниковый снимок, сделанный над юго-западной частью Гренландии, показывает ущерб, нанесенный ледниковому щиту крупнейшего острова планеты из-за волны тепла, прошедшей на минувшей неделе.
Снимок был сделан одним из спутников Copernicus Sentinel-2 21 августа 2021 года. На нем видны талые воды, текущие над над ледяной шапкой возле Кангерлуссуака на юго-западе Гренландии.
Таяние ледяной шапки было вызвано волной тепла в Арктике – второй по значимости в регионе волной за лето. Из-за этого температура в некоторых районах достигла 18 градусов по Цельсию. Эта же волна спровоцировала выпадение дождя над регионом – впервые в истории наблюдений.
По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), площадь таяния льда достигла пика в 872 000 квадратных километров в воскресенье. Согласно анализу климатологов Льежского университета, из-за жары этого года ледяной щит Гренландии достиг максимальной суточной скорости таяния, зарегистрированной с 1950 года, потеряв в семь раз больше льда, чем обычно.
Подобные события уже происходили в Гренландии в 2012 году, когда площадь таяния льдов составила 800 306 квадратных километров. Тем летом ветры принесли огромное количество сажи от лесных пожаров в других частях Арктики в Гренландию, что привело к таянию почти всей поверхности ледяного покрова.
Хотя талая вода рисует завораживающие картины на льду, в то же время эти узоры – предупреждение для всего человечества. Арктика нагревается быстрее, чем любое другое место на Земле. Талая вода темного цвета поглощает больше тепла, чем лед или снег, поэтому, когда вода скапливается на льду, она может создать «петлю обратной связи», побуждая таять больше льда и расширяя темно-синие водоемы.
Дождевая вода также может ускорить таяние ледников, а оспины, оставленные дождем, могут еще больше дестабилизировать ледяное полотно. А еще сажа обнаруживается на ледяном покрове с тревожной регулярностью – это еще один фактор, который влияет на скорость таяния.
Согласно недавнему докладу Организации Объединенных Наций о климате, уровень моря сегодня поднимается быстрее, чем когда-либо за последние 3000 лет, и таяние льда с ледяных щитов Гренландии и Антарктиды является основной причиной этого.
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