Таяние льда в Гренландии видно из космоса: фото со спутника

Новый спутниковый снимок, сделанный над юго-западной частью Гренландии, показывает ущерб, нанесенный ледниковому щиту крупнейшего острова планеты из-за волны тепла, прошедшей на минувшей неделе.

Снимок был сделан одним из спутников Copernicus Sentinel-2 21 августа 2021 года. На нем видны талые воды, текущие над над ледяной шапкой возле Кангерлуссуака на юго-западе Гренландии.

Таяние ледяной шапки было вызвано волной тепла в Арктике – второй по значимости в регионе волной за лето. Из-за этого температура в некоторых районах достигла 18 градусов по Цельсию. Эта же волна спровоцировала выпадение дождя над регионом – впервые в истории наблюдений.

По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), площадь таяния льда достигла пика в 872 000 квадратных километров в воскресенье. Согласно анализу климатологов Льежского университета, из-за жары этого года ледяной щит Гренландии достиг максимальной суточной скорости таяния, зарегистрированной с 1950 года, потеряв в семь раз больше льда, чем обычно.