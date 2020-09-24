Тающая Антарктика стремительно близится к точке невозврата
Ученые утверждают, что повышение средней температуры поверхности Земли на один градус по Цельсию приведет к повышению уровня моря на 2,5 метра только в Антарктиде, а если температура повысится еще на три градуса, замерзший континент поднимет океаны на 6,5 метров. Это разрушительное повышение уровня воды в мире — достаточное для того, чтобы нанести непоправимый вред прибрежным городам от Мумбаи до Майами и вывести сотни миллионов людей — при обычных условиях происходило бы в течение сотен, а то и тысяч лет.
Однако антропогенные выбросы парниковых газов могут гарантировать такой результат в пределах всего лишь нескольких десятилетий. Об этом предупреждают авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.
Подъем уровня моря, например, составляет в среднем около 1,3 метра для первых двух градусов по Цельсию, на которые увеличится температура Земли (если сравнивать c доиндустриальным уровнем). Средняя температура поверхности Земли уже поднялась на один градус с конца XIX века, чего было достаточно, чтобы усилить смертоносные волны тепла, засухи и тропические циклоны. Но если температура поднимется с 2°C до 6°C выше этого показателя, повышение уровня моря удвоится и составит 2,4 метра на каждый градус потепления.
По словам ученых, в верхней части этого диапазона изменение климата приведет к разрушению цивилизации и перекроит карту береговых линий мира. Помимо этого, каждый дополнительный градус приведет к увеличению уровня моря на десять метров, подводя ледяной покров Земли к точке невозврата и поднимая уровень океанов до показателей, невиданных миллионы лет.
«В конце концов, именно сжигание угля и нефти определяет, когда в Антарктиде будут превышены критические температурные пороги, и будут ли вообще», — заявил в своем заявлении соавтор исследования Андерс Леверманн, климатолог из Потсдамского института исследований воздействия на климат.
Ледяной щит на вершине Западной Антарктиды исчезнет первым: его разрушит не столько теплый воздух, сколько теплая морская вода, просачивающаяся под лёд и размывающая шельфовые ледники.
«Это заставляет ледники размером с Флориду сползать в океан», — отмечает соавтор исследования Торстен Альбрехт, также исследователь Потсдамского института.
Как только глобальное потепление превышает порог 6°C, динамика изменится катастрофически.
«Это очень важное и своевременное исследование ясно показывает насущную необходимость стабилизации повышения температуры поверхности в соответствии с целями Парижского соглашения, чтобы ограничить общее предполагаемое повышение уровня моря до нескольких метров», — отметил Мэтт Палмер из Метеорологического бюро Великобритании, который не принимал участия в исследовании.
Парижское соглашение по климату 2015 года предполагает удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.
Даже мировое потепление в 2°C «представляет собой экзистенциальную угрозу для целых государств», — сказал Джонатан Бамбер, профессор гляциологии Бристольского университета, комментируя исследование.
«Мы говорим о грядущем исчезновении целых наций с лица Земли — серьезнее уже некуда», — заключают ученые.
Ранее ученые выяснили, что Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная планета.