Тающая Антарктика стремительно близится к точке невозврата

Ученые утверждают, что повышение средней температуры поверхности Земли на один градус по Цельсию приведет к повышению уровня моря на 2,5 метра только в Антарктиде, а если температура повысится еще на три градуса, замерзший континент поднимет океаны на 6,5 метров. Это разрушительное повышение уровня воды в мире — достаточное для того, чтобы нанести непоправимый вред прибрежным городам от Мумбаи до Майами и вывести сотни миллионов людей — при обычных условиях происходило бы в течение сотен, а то и тысяч лет.

Однако антропогенные выбросы парниковых газов могут гарантировать такой результат в пределах всего лишь нескольких десятилетий. Об этом предупреждают авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.

Подъем уровня моря, например, составляет в среднем около 1,3 метра для первых двух градусов по Цельсию, на которые увеличится температура Земли (если сравнивать c доиндустриальным уровнем). Средняя температура поверхности Земли уже поднялась на один градус с конца XIX века, чего было достаточно, чтобы усилить смертоносные волны тепла, засухи и тропические циклоны. Но если температура поднимется с 2°C до 6°C выше этого показателя, повышение уровня моря удвоится и составит 2,4 метра на каждый градус потепления.

По словам ученых, в верхней части этого диапазона изменение климата приведет к разрушению цивилизации и перекроит карту береговых линий мира. Помимо этого, каждый дополнительный градус приведет к увеличению уровня моря на десять метров, подводя ледяной покров Земли к точке невозврата и поднимая уровень океанов до показателей, невиданных миллионы лет.

«В конце концов, именно сжигание угля и нефти определяет, когда в Антарктиде будут превышены критические температурные пороги, и будут ли вообще», — заявил в своем заявлении соавтор исследования Андерс Леверманн, климатолог из Потсдамского института исследований воздействия на климат.

Ледяной щит на вершине Западной Антарктиды исчезнет первым: его разрушит не столько теплый воздух, сколько теплая морская вода, просачивающаяся под лёд и размывающая шельфовые ледники.

«Это заставляет ледники размером с Флориду сползать в океан», — отмечает соавтор исследования Торстен Альбрехт, также исследователь Потсдамского института.

Как только глобальное потепление превышает порог 6°C, динамика изменится катастрофически.