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Экология и климат

Температура верхних слоёв океана достигла максимума за всю историю наблюдений

National Geographic Россия
13 января 2021
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Ученые выбрасывают за борт дрейфующий зонд или поплавок Арго, фиксирующий температуру океана у поверхности
Фото: NOAA
Тепла, накопленного океанами в 2020 году, хватило бы на то, чтобы вскипятить 1,3 миллиарда чайников воды.

Измерения температуры воды со всего мира показывают, что общее количество тепла, хранящегося в верхних слоях океана в 2020 году, было выше, чем за любой другой год за всю историю наблюдений (начиная с 1955 года).

Исследователи из 13 институтов по всему миру оценили общую тепловую энергию, накопленную в верхних слоях океана на глубине до 2000 метров, используя данные о температуре от пришвартованных датчиков, дрейфующих зондов, подводных роботов и других инструментов.

Авторы работы обнаружили, что воды в верхних слоях океана поглотили на 20 зеттаджоулей (приставка зетта соответствует 1021) тепла больше, чем в 2019 году. Такое количество тепла могло бы вскипятить 1,3 млрд чайников, каждый из которых содержит 1,5 литра воды.

«Более 90% избыточного тепла из-за глобального потепления поглощается океанами. Однако из-за запоздалой реакции океана на глобальное потепление тенденции изменения океана сохранятся, по крайней мере, в течение нескольких десятилетий. Обществу пора адаптироваться к теперь уже неизбежным последствиям неослабевающего потепления. Но еще есть время принять меры и сократить выбросы парниковых газов», — Лицзин Ченг, ведущий автор исследования.

Кроме нарушения экосистем, потепление океанов и более теплая атмосфера также способствуют более интенсивным дождям во время всех штормов и особенно ураганов, увеличивая риск наводнений.

Тремя другими самыми теплыми годами для мирового океана были 2017, 2018 и 2019 годы. «Здесь мы видим вариант фильма „День сурка“. У этого фильма счастливый конец. Но в нашем случае этого не произойдет, если мы не будем действовать сейчас, чтобы резко сократить выбросы углерода», — заключает соавтор исследования Майкл Манн.

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