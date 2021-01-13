Температура верхних слоёв океана достигла максимума за всю историю наблюдений

Измерения температуры воды со всего мира показывают, что общее количество тепла, хранящегося в верхних слоях океана в 2020 году, было выше, чем за любой другой год за всю историю наблюдений (начиная с 1955 года).

Исследователи из 13 институтов по всему миру оценили общую тепловую энергию, накопленную в верхних слоях океана на глубине до 2000 метров, используя данные о температуре от пришвартованных датчиков, дрейфующих зондов, подводных роботов и других инструментов.

Авторы работы обнаружили, что воды в верхних слоях океана поглотили на 20 зеттаджоулей (приставка зетта соответствует 1021) тепла больше, чем в 2019 году. Такое количество тепла могло бы вскипятить 1,3 млрд чайников, каждый из которых содержит 1,5 литра воды.