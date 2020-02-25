Тепловая волна уничтожила 20% льда и снега на антарктическом острове всего за 9 дней
С начала месяца на севере Антарктиды установилась аномально теплая погода. 6 февраля на аргентинской исследовательской станции Эсперанса была зафиксирована температура 18,3°С, что стало рекордом для континентальной Антарктиды. 9 февраля был установлен еще один рекорд: на антарктическом острове Сеймур воздух прогрелся до 20,75 градусов.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимки, которые ярко иллюстрируют, как тепловая волна, накрывшая север континента, меняет его облик.
На изображениях показан остров Игл, расположенный у северной оконечности Антарктического полуострова. Фотографии были сделаны 4 и 13 февраля спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. Рекордно высокие температуры привели к таянию снежного и ледяного покрова и образованию озер из талых вод. По оценкам экспертов NASA, за 9 дней растаяло около 20% общего сезонного накопления снега на острове.
По словам Пелто, эта тепловая волна была результатом высоких температур, которые почти никогда не фиксировались на континенте до XXI века. Такие погодные явления становятся все более распространенными по мере повышения глобальной температуры.
В феврале высокое давление над южной оконечностью Южной Америки позволило прогреться обширным воздушным массам, которые двинулись на Антарктиду. Обычно этот регион защищен от высоких температур сильными ветрами, которые пересекают южное полушарие, однако на этот раз ветры были необычайно слабыми и не смогли предотвратить тепловую волну.
По данным ООН, прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений, а 2019 год уступил только рекордно жаркому 2016 году.