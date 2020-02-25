Тепловая волна уничтожила 20% льда и снега на антарктическом острове всего за 9 дней

С начала месяца на севере Антарктиды установилась аномально теплая погода. 6 февраля на аргентинской исследовательской станции Эсперанса была зафиксирована температура 18,3°С, что стало рекордом для континентальной Антарктиды. 9 февраля был установлен еще один рекорд: на антарктическом острове Сеймур воздух прогрелся до 20,75 градусов.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимки, которые ярко иллюстрируют, как тепловая волна, накрывшая север континента, меняет его облик.

На изображениях показан остров Игл, расположенный у северной оконечности Антарктического полуострова. Фотографии были сделаны 4 и 13 февраля спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. Рекордно высокие температуры привели к таянию снежного и ледяного покрова и образованию озер из талых вод. По оценкам экспертов NASA, за 9 дней растаяло около 20% общего сезонного накопления снега на острове.