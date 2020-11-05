Tesla построит в Австралии батарею на 300 мегаватт

В 70 километрах от австралийского курортного города Джелонг в штате Виктория будет построен гигантский аккумуляторный блок мощностью 300 МВт. Американский производитель электромобилей Tesla планирует его создание, чтобы ускорить переход на возобновляемые источники энергии при одновременной стабилизации энергосистемы.
Ожидается, что «гигантская батарея» Victorian Big Battery Megapack в два раза превзойдет мощность системы Tesla, построенной три года назад в австралийском Хорнсдейле в Южной Австралии и считавшейся самым большим аккумулятором в мире.
Джелонг был выбран как место, имеющее связь с ветряными электростанциями на южном побережье, большими солнечными установками на севере Виктории и линиями электропередачи, соединяющими большую часть штата и национальную энергосистему. Программное обеспечение системы под названием Autobidder будет непрерывно решать, где лучше всего использовать выработанную энергию.
Установка будет оплачена французской компанией возобновляемых источников энергии Neoen, которая уже управляет крупнейшей солнечной фермой в Австралии. Проект в Южной Австралии уже показал, что счета за электроэнергию для потребителей будут неуклонно снижаться, а не расти.
Этот проект позволит угольным электростанциям работать с более стабильной и предсказуемой (следовательно, более дешевой) производительностью, а мгновенный отклик батареи позволит справляться с пиками нагрузки.
Глава Tesla Илон Маск в 2017 году построил в Южной Австралии комплекс для сглаживания пиков потребления электроэнергии от ветряных и солнечных генераторов всего за 100 дней. В этот раз доказывать ничего не нужно и спешки не будет — на строительство системы отводится чуть более года.