Тибетское плато нагревается значительно быстрее, чем считалось ранее

Чтобы отделить и количественно оценить относительный вклад различных внешних воздействий в наблюдаемое потепление, Чжоу и его команда использовали CMIP5 — архив всеобъемлющих климатических моделей, в которых историческое моделирование основывается на отдельных воздействиях.

Исследователи выяснили, что влияние человека является доминирующим фактором наблюдаемого потепления Тибетского нагорья (1,23 °C за 1961–2005 гг.). По их расчетам, парниковые газы ответственны за потепление на 1,37 °C, что было незначительно скомпенсировано антропогенными аэрозолями.

Учитывая недооценку антропогенного потепления на Тибетском плато текущими моделями глобального климата, команда пошла дальше, чтобы скорректировать будущие прогнозы. Они обнаружили, что плато, вероятно, будет нагреваться быстрее, чем прогнозировалось ранее.