Тибетское плато нагревается значительно быстрее, чем считалось ранее

Тибетское плато содержит самые большие объемы льда за пределами Арктики и Антарктики, питая водой десятки крупных азиатских рек. Однако быстрое потепление этой водонапорной башни Азии оказало значительное воздействие на региональные гидрологические циклы. Согласно новому исследованию, потепление приводит к повышенной геоопасности: образованию оползней и ледниковых озер.
Чтобы отделить и количественно оценить относительный вклад различных внешних воздействий в наблюдаемое потепление, Чжоу и его команда использовали CMIP5 — архив всеобъемлющих климатических моделей, в которых историческое моделирование основывается на отдельных воздействиях.
Исследователи выяснили, что влияние человека является доминирующим фактором наблюдаемого потепления Тибетского нагорья (1,23 °C за 1961–2005 гг.). По их расчетам, парниковые газы ответственны за потепление на 1,37 °C, что было незначительно скомпенсировано антропогенными аэрозолями.
Учитывая недооценку антропогенного потепления на Тибетском плато текущими моделями глобального климата, команда пошла дальше, чтобы скорректировать будущие прогнозы. Они обнаружили, что плато, вероятно, будет нагреваться быстрее, чем прогнозировалось ранее.
«Согласно сценарию средних выбросов углерода (RCP4.5), ожидается, что Тибетское нагорье потеплеет на 2,25 °C и 2,99 °C в среднесрочной перспективе (2041-2060) и дополнительно на 0,24 °C и 0,32 °C к концу века (2081–2100 годы). Это предполагает потерю большей ледниковой массы и дальнейшее увеличение георисков», — заключает соавтор исследования Вэнься Чжан.
Тибетское плато — самое большое по площади (около 2,5 млн км²) и высочайшее (средняя высота 4877 м) нагорье мира. Его протяженность составляет 2500 км с запада на восток и 1000 км с юга на север.