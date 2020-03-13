Только 1% мусора, попадающего в океан, плавает на его поверхности. А где остальной?

Самые высокие концентрации пластикового загрязнения были обнаружены вдоль береговых линий с большим количеством растительности. Количество морского мусора и то, где он заканчивается, зависит от активности волн на суше и, в меньшей степени, от активности ветра. Мелкие обломки часто встречаются у кромки воды, в то время как более крупные предметы, такие как бутылки из-под напитков и пластиковые пакеты, нередко находятся далеко от воды и зачастую в ловушке растительности.

Количество мусора также зависит и от удаленности от городских районов, где реки и ручьи впадают в океан. В таких местах отходов обычно намного больше. Аналогичные модели были прослежены и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где также проводились исследования.

Как отмечают авторы исследования, результаты их работы подчеркивают важность изучения всей ширины прибрежных районов, чтобы лучше понять, где и как мусор попадает в ловушку. Эта информация поможет формировать целевые подходы к управлению этими отходами.