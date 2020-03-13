Только 1% мусора, попадающего в океан, плавает на его поверхности. А где остальной?
Ежегодно от 5 до 12 миллиона тонн пластикового мусора попадает в Мировой океан. Однако из всей массы мусора только один процент наблюдается на поверхности. Ученые давно задаются вопросом, где находится остальной мусор. Ранее поиск прежде всего был сосредоточен на океанических круговоротах, таких как Большой Тихоокеанский мусорный остров, самой толще воды и желудках морских животных.
Новое исследование австралийских ученых показывает, что около 90 процентов мусора, попадающего в океан, остается в прибрежной зоне, районе в пределах восьми километров от побережья. Исследователи собирали данные об объемах пластикового загрязнения на доступных участках, находящихся в 100 километрах друг от друга, на всем побережье Австралии. Мусор был найден на 188 участках вдоль береговой линии континента. 56 процентов составляли пластиковые отходы, за которыми следовало стекло (17%).
Самые высокие концентрации пластикового загрязнения были обнаружены вдоль береговых линий с большим количеством растительности. Количество морского мусора и то, где он заканчивается, зависит от активности волн на суше и, в меньшей степени, от активности ветра. Мелкие обломки часто встречаются у кромки воды, в то время как более крупные предметы, такие как бутылки из-под напитков и пластиковые пакеты, нередко находятся далеко от воды и зачастую в ловушке растительности.
Количество мусора также зависит и от удаленности от городских районов, где реки и ручьи впадают в океан. В таких местах отходов обычно намного больше. Аналогичные модели были прослежены и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где также проводились исследования.
Как отмечают авторы исследования, результаты их работы подчеркивают важность изучения всей ширины прибрежных районов, чтобы лучше понять, где и как мусор попадает в ловушку. Эта информация поможет формировать целевые подходы к управлению этими отходами.