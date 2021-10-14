Три космических станции переработанных отходов и другие причины выбрать товары с экомаркировкой
Вы встречали товары с экологической маркировкой? А может быть, даже научились распознавать значки самых авторитетных экомаркировок по жизненному циклу, признанных на международном уровне? Если нет — не беда. Каждый второй четверг октября в мире отмечают — Всемирный день экомаркировки: в 2021 году это 14 октября. Самое время поговорить о том, как она помогает сохранить планету — и о том, за что конкретно вы голосуете, выбирая экомаркированные товары, кроме абстрактного «за все хорошее».
Экомаркировка в двух словах
Все больше людей стремятся делать покупки ответственно и нуждаются в гарантиях, что перед ними настоящий экотовар — ведь на рынке как никогда много гринвошинга (спекуляции на «зеленой» теме). Но, к счастью, все больше и производителей, готовых взять на себя повышенные обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду. Они внедряют экологические критерии закупки сырья, зеленые технологии производства, повышают экологичность товаров и упаковки. Чтобы выделить их продукцию из общей массы, существуют экомаркировки.
Независимые эксперты разрабатывают подробные экологические стандарты для разных товаров и проверяют продукты на соответствие этим требованиям. В случае успеха товар получает ту или иную экологическую маркировку, и производитель может разместить ее значок на упаковке.
Вроде бы просто! Но экомаркировок много… Какие выбрать?
Действительно, в мире более 500 экомаркировок. Для начала, возьмем только самые известные, надежные и авторитетные — это сразу сужает круг поиска до пары десятков значков. Теперь уточним запрос. Некоторые экомаркировки говорят только об отдельных аспектах устойчивости товара — например, маркировка FSC отмечает товары из ответственно выращенной и заготовленной древесины, Energy Star гарантирует высокую энергоэффективность техники, а UTZ Certified сообщает, что кофе, какао или чай были выращены с соблюдением справедливых условий труда.
Возможно, вам важно, чтобы продукты сельского хозяйства выращивались без агрохимии, в условиях, максимально приближенных к природным — и тогда вам помогут органик-маркировки, такие как EU Organic, Agriculture Biologique или USDA Organic. Подробнее об их особенностях и отличиях мы рассказали в предыдущей статье об экомаркировках.
Ну, а в этой статье мы поговорим о том случае, когда хочется «всего и сразу». То есть, гарантий повышенной безопасности товара для человека и окружающей среды на всех этапах — от добычи сырья до производства, эксплуатации и утилизации. Такие гарантии дают экомаркировки по жизненному циклу. Именно они признаны ООН эффективным инструментом достижения Целей устойчивого развития. На их значки можно ориентироваться, отправляясь за покупками. А поскольку в основе каждой из них лежит строгий научный подход, эти экомаркировки позволяют подсчитать и четкие результаты от их применения для окружающей среды.
Что можно изменить, купив экомаркированный товар?
Малые шаги невероятно важны для глобальных дел: каждый из нас может сдать отходы на переработку, начать экономить воду или ходить за покупками с экосумкой. Но справедливо и то, что промышленные предприятия обладают огромным потенциалом снижения негативного воздействия на окружающую среду — гораздо большим, чем отдельные люди. Никто не в силах в одиночку остановить изменение климата, мусорный кризис и загрязнение атмосферного воздуха. Но выбирая товары с экомаркировкой по жизненному циклу, вы можете поддержать тех производителей, которые делают навстречу устойчивому развитию самые большие и самые правильные шаги. И не просто заявляют об этом от своего имени, но и заручаются поддержкой независимых профильных экспертов.
Нельзя ли поконкретнее, в точных цифрах?
Можно! Эксперты российской экомаркировки по жизненному циклу «Листок жизни» провели исследование по методике немецкого института прикладной экологии Oeko-Institut e.V. Institute for Applied Ecology Freiburg и подсчитали, каких значимых для планеты результатов удалось добиться всего за один год благодаря производству экомаркированной продукции. Вот данные только за 2018 год по производству экосертифицированных напольных виниловых покрытий (линолеума) на предприятиях партнера и лицензиата «Листка жизни» компании по производству напольных покрытий Tarkett.
Переработано 11015 тонн отходов
Согласно требованию стандарта «Листок жизни», 80% отходов, образующихся при производстве экосертифицированного линолеума, должны быть переработаны. Это позволило Tarkett направить на переработку 11015 тонн отходов: все они попали бы на свалки, если бы производитель ограничился соблюдением требований законодательства.
524 тонны выбросов опасных веществ не попало в атмосферный воздух
Для экосертификации по стандарту «Листок жизни» предприятие, производящее напольные покрытия, должно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Речь идет о веществах, которые загрязняют воздух и переносятся по пищевой цепочке, попадая в организм человека и животных, а также парниковых газах, влияющих на изменение климата. По сравнению с обычным производством, производство экомаркированного линолеума предотвратило выброс 524 тонн опасных веществ.
272 тонны летучих органических соединений (ЛОС) не попало в атмосферный воздух
Аналогичная ситуация с ЛОС — соединениями, которые могут оказывать негативное воздействие на нервную систему и часто не разлагаются в водной среде. При экологической сертификации по «Листку жизни» требования по ним гораздо жестче, чем требования закона. Удалось подсчитать, что за год производство экосертифицированного линолеума предотвратило выброс 272 тонн ЛОС.
614 граммов формальдегида и 263 грамма фенола не попали в окружающую среду
С отходами и выбросами на производстве все ясно, но обычный линолеум высвобождает токсичные вещества, такие как фенол и формальдегид, еще и в процессе эксплуатации — то есть, прямо у нас дома. Для экомаркированных напольных виниловых покрытий действует норматив по уровню выделения данных веществ из готовой продукции. Эксперты подсчитали, что произведенный за год экомаркированный линолеум выделит в воздух помещений на 614 граммов формальдегида и на 263 грамма фенола меньше, чем обычный. Если эти цифры вас не слишком впечатляют, напомним, что газы, как правило, мало весят: среднесуточная ПДК и фенола — всего 0,006 мг/м3, а формальдегида — 0,003 мг/м3.
Использовано 261 000 м2 вторсырья
Согласно требованиям экостандарта «Листок жизни», в состав экосертифицированного линолеума должно входить не менее 10% вторсырья — ведь это снижает объем отходов, выбросы углекислого газа и экономит природные ресурсы. За год Tarkett вернули в производственный цикл 261 000 м2 вторсырья.
Вот что стоит за фразами о том, что товары с экологической маркировкой более безопасны для человека и окружающей среды, чем их аналоги.
Реальная экономия ресурсов, измеримое снижение объема вредных выбросов и неперерабатываемых отходов. Система экологического менеджмента на предприятии, сертифицированная по стандарту ISO 14001. Действующий план по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Внедрение наилучших доступных технологий… И даже длительный срок службы продукции!
И маленький значок экологической маркировки на упаковке — для тех, кто не может и не должен детально во всем этом разбираться, но хотел бы выбирать для себя настоящие экотовары и поддерживать лучшие практики ответственного производства. То есть для нас с вами.
И напоследок — еще пара интересных фактов для любителей точных цифр и неожиданных сравнений.
- 339 тонн отходов было переработано благодаря производству бытовой химии с экомаркировкой «Листок жизни» за 1 год. Примерно столько же весят 3,5 кита!
- В ходе производства лакокрасочных материалов с экомаркировкой «Листок жизни» за 1 год удалось переработать 1296 тонн отходов, которые иначе попали бы на полигон. Это в три раза больше массы Международной космической станции!
- Важное требование к экомаркированным продуктам — экономичность. У лакокрасочных материалов, сертифицированных по стандарту «Листок жизни», более низкий расход, чем у аналогов. За год это позволило сэкономить 5 млн литров красок — 2 полных олимпийских бассейна!
Справка
«Листок жизни» – единственная в России экомаркировка по жизненному циклу, признанная на международном уровне Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN). Этот знак на упаковке — гарантия экологической безопасности продукта для человека и окружающей среды.
Международная компания Tarkett — один из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий для жилых и общественных помещений. Уже более 140 лет Tarkett создаёт качественные, безопасные решения, постоянно заботясь об улучшении жизни своих покупателей. Компания предлагает широкий выбор напольных покрытий, включая виниловые, ковровые и спортивные, паркетную доску, ламинат, натуральный линолеум, Art Vinyl. Ежегодно Tarkett реализует 1,3 миллиона квадратных метров напольных решений для жилых помещений, офисов, гостиниц, магазинов, сегментов здравоохранения и образования, спортивных залов более чем в 100 странах по всему миру.
Материал подготовлен при поддержке «Листка жизни» и компании Tarkett.