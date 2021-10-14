Три космических станции переработанных отходов и другие причины выбрать товары с экомаркировкой

Вроде бы просто! Но экомаркировок много… Какие выбрать?

Действительно, в мире более 500 экомаркировок. Для начала, возьмем только самые известные, надежные и авторитетные — это сразу сужает круг поиска до пары десятков значков. Теперь уточним запрос. Некоторые экомаркировки говорят только об отдельных аспектах устойчивости товара — например, маркировка FSC отмечает товары из ответственно выращенной и заготовленной древесины, Energy Star гарантирует высокую энергоэффективность техники, а UTZ Certified сообщает, что кофе, какао или чай были выращены с соблюдением справедливых условий труда.

Возможно, вам важно, чтобы продукты сельского хозяйства выращивались без агрохимии, в условиях, максимально приближенных к природным — и тогда вам помогут органик-маркировки, такие как EU Organic, Agriculture Biologique или USDA Organic. Подробнее об их особенностях и отличиях мы рассказали в предыдущей статье об экомаркировках.

Ну, а в этой статье мы поговорим о том случае, когда хочется «всего и сразу». То есть, гарантий повышенной безопасности товара для человека и окружающей среды на всех этапах — от добычи сырья до производства, эксплуатации и утилизации. Такие гарантии дают экомаркировки по жизненному циклу. Именно они признаны ООН эффективным инструментом достижения Целей устойчивого развития. На их значки можно ориентироваться, отправляясь за покупками. А поскольку в основе каждой из них лежит строгий научный подход, эти экомаркировки позволяют подсчитать и четкие результаты от их применения для окружающей среды.