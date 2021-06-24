Тридцатиградусная жара в Якутии привела к пожарам

С показателями на уровне +32…+35 °C норма превышена на 14 и более градусов. Средняя максимальная температура июня здесь составляет +18 °C в некоторых районах, при этом есть места, где июньский воздух не прогревается выше +9…+11 °C.

В результате в республике сложилась пожароопасная ситуация, которая усложняется сухими грозами. На настоящий момент зарегистрировано 52 пожара, которые бушуют на площади 35 016 га.