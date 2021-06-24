Тридцатиградусная жара в Якутии привела к пожарам

Рекордно высокие температуры установились в эти дни во многих точках планеты, и Якутия не стала исключением. С начала недели столбик термометра превысил тридцатиградусную отметку, и эта ситуация не изменится до конца месяца. Регулярных осадков не прогнозируется: можно ожидать лишь кратковременные ливневые дожди.
С показателями на уровне +32…+35 °C норма превышена на 14 и более градусов. Средняя максимальная температура июня здесь составляет +18 °C в некоторых районах, при этом есть места, где июньский воздух не прогревается выше +9…+11 °C.
В результате в республике сложилась пожароопасная ситуация, которая усложняется сухими грозами. На настоящий момент зарегистрировано 52 пожара, которые бушуют на площади 35 016 га.
Регион находится во власти климатической аномалии на протяжении нескольких последних недель. С 20 по 24 июня 2021 года в Якутске и его окрестностях среднесуточная температура воздуха была на семь и более градусов выше средних многолетних значений.
Якутская жара распространилась далеко на север: в Заполярье. В Арктике севернее 70 градуса широты отмечена температура выше +30 °C. Причиной аномалии является высокий мощный антициклон, блокирующий западно-восточный перенос воздуха. Он может действовать очень долго: синоптики напоминают о лете 2010 года, когда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд, и в тот год сильно горели торфяники.
Якутия остается лидером по числу пожаров в стране, но высокий риск прогнозируется на территории 14 регионов шести федеральных округов, включая Карелию и Ленинградскую область.