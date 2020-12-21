Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углерода, чем поглощать

В течение многих лет ученые-климатологи били тревогу по поводу растущей вероятности того, что тропические леса Амазонки, которые являются одним из крупнейших поглотителей углерода в мире, могут вместо этого стать его источником. Новое исследование показывает, что с некоторыми видами тропических лесов это уже происходит.

Во многом это связано с преднамеренным сжиганием лесов для деятельности горнодобывающей промышленности, животноводческой и сельскохозяйственной отрасли.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые отследили, как изменилось за последние годы потребление углерода лесами Южной Америки. Для этого авторы проанализировали данные мониторинга парниковых газов с 1987 по 2020 годы в 32 лиственных, полулиственных и вечнозеленых лесах штата Минас-Жерайс, в каждом из которых происходила вырубка лесов. В общей сложности обследованная территория составила около 33 га.