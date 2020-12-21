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Экология и климат

Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углерода, чем поглощать

National Geographic Россия
21 декабря 2020
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Фото: nick v / Flickr
Это связано с преднамеренным сжиганием леса.

В течение многих лет ученые-климатологи били тревогу по поводу растущей вероятности того, что тропические леса Амазонки, которые являются одним из крупнейших поглотителей углерода в мире, могут вместо этого стать его источником. Новое исследование показывает, что с некоторыми видами тропических лесов это уже происходит.

Во многом это связано с преднамеренным сжиганием лесов для деятельности горнодобывающей промышленности, животноводческой и сельскохозяйственной отрасли.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые отследили, как изменилось за последние годы потребление углерода лесами Южной Америки. Для этого авторы проанализировали данные мониторинга парниковых газов с 1987 по 2020 годы в 32 лиственных, полулиственных и вечнозеленых лесах штата Минас-Жерайс, в каждом из которых происходила вырубка лесов. В общей сложности обследованная территория составила около 33 га.

«Тропические леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа, однако никто не пытался точно оценить, как на этот процесс влияют деревья, растущие за пределами Амазонии. Наши наблюдения показали, что объем запасенного в них углерода постепенно уменьшается. Это связано как со снижением скорости поглощения СО2, так и с ростом его выбросов», — авторы исследования.

Включив эти данные в статистические модели, ученые обнаружили, что в среднем эти леса теперь поглощают на 2,6% меньше углерода в год, чем 33 года назад. В то же время выбросы углерода лесами от пожаров увеличились на 3,4%. Этих изменений было достаточно, чтобы леса перешли от поглотителей к источникам углерода. Авторы опасаются, что результаты исследования можно будет экстраполировать на тропические леса региона в целом.

Данные показали, что этот переход произошел еще в 2013 году. В 2020 году обследованные леса высвободили в среднем 0,13 метрических тонн углерода на гектар, что эквивалентно выбросам дизельного автомобиля при прохождении 520 км.

Ученые отмечают, что еще не все потеряно. Человечество должно уменьшить нагрузку на эти леса, ограничив выбросы парниковых газов, тем самым замедлив климатический кризис. Исследователи настаивают, что Бразилия должна восстановить способность этих лесов поглощать углерод, прекратив преднамеренное сжигание.

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