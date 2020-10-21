Ученые настаивают на естественных причинах экологической катастрофы на Камчатке

Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла по естественными причинами — такой вывод сделали ученые из МГУ и РАН. По мнению специалистов, во всем виновато цветение микроводорослей в океане из-за аномально теплой воды.

«Однозначно установлено — в последнее время не было значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив. Отсутствуют и следы воздействий на русловую сеть с военных объектов: 90-го авиационного полигона, учебно-тактического поля Мокрый песок. Козельское захоронение ядохимикатов стабильно, никаких путей проникновения отравляющих соединений на прилегающие территории и в водные объекты нет», — заявил Сергей Чалов, доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ.

Ученые пришли к выводу: причина массовой гибели морских животных — кислородное голодание из-за так называемых красных приливов: бурного развития микроводорослей, вырабатывающих токсины. По предварительным данным, их цветение продолжалось с начала сентября по начало октября и достигло пика 25-30 сентября 2020 года. В итоге на глубинах от пяти до 15 метров резко снизился уровень кислорода.