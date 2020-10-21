Ученые настаивают на естественных причинах экологической катастрофы на Камчатке

Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла по естественными причинами — такой вывод сделали ученые из МГУ и РАН. По мнению специалистов, во всем виновато цветение микроводорослей в океане из-за аномально теплой воды.
«Однозначно установлено — в последнее время не было значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив. Отсутствуют и следы воздействий на русловую сеть с военных объектов: 90-го авиационного полигона, учебно-тактического поля Мокрый песок. Козельское захоронение ядохимикатов стабильно, никаких путей проникновения отравляющих соединений на прилегающие территории и в водные объекты нет», — заявил Сергей Чалов, доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ.
Ученые пришли к выводу: причина массовой гибели морских животных — кислородное голодание из-за так называемых красных приливов: бурного развития микроводорослей, вырабатывающих токсины. По предварительным данным, их цветение продолжалось с начала сентября по начало октября и достигло пика 25-30 сентября 2020 года. В итоге на глубинах от пяти до 15 метров резко снизился уровень кислорода.
Красные приливы — общее название активного размножения фитопланктона: микроорганизмов, живущих в толще морской воды, таких как динофлагелляты, цианобактерии или диатомовые водоросли. Всплески их численности возникают на фоне повышенной температуры, когда глубинные течения, шторма или поверхностные потоки с суши приносят большое количество питательных веществ.
Опасность красных приливов заключена в том, что некоторые виды водорослей производят нейротоксины. Например, Karenia brevis продуцирует бреветоксин, губительный для морских организмов и птиц. А у человека он вызывает желудочно-кишечные и неврологические проблемы.
Водоросли причиняют вред и экосистеме — блокируют солнечный свет и потребляют значительную часть растворенного в воде кислорода. При разложении погибших микроводорослей в окружающую среду выделяются ядовитые вещества. В итоге в зоне цветения образуется бескислородная мертвая зона, где не выживают ни рыбы, ни морские животные, ни растения. Их массовую гибель биологи называют замором.
Долгое время ученые считали, что красные приливы в основном характерны для морских акваторий тропических широт. Но с изменением климата в последние десятилетия опасное цветение водорослей приобрело глобальный характер.
Первые сообщения о том, что на Халактырском пляже на восточном побережье Камчатки нашли множество мертвых морских животных, поступили в конце сентября. Местные серферы заметили, что цвет воды изменился, а у них самих опухли глаза и появилось раздражение на коже.