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Экология и климат

Ученые настаивают на естественных причинах экологической катастрофы на Камчатке

National Geographic Россия
21 октября 2020
Побережье Авачинского залива
Фото: YouTube
По утверждению исследователей, версия о техногенной природе загрязнения морских вод не подтвердилась.

Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла по естественными причинами — такой вывод сделали ученые из МГУ и РАН. По мнению специалистов, во всем виновато цветение микроводорослей в океане из-за аномально теплой воды.

«Однозначно установлено — в последнее время не было значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив. Отсутствуют и следы воздействий на русловую сеть с военных объектов: 90-го авиационного полигона, учебно-тактического поля Мокрый песок. Козельское захоронение ядохимикатов стабильно, никаких путей проникновения отравляющих соединений на прилегающие территории и в водные объекты нет», — заявил Сергей Чалов, доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ.

Ученые пришли к выводу: причина массовой гибели морских животных — кислородное голодание из-за так называемых красных приливов: бурного развития микроводорослей, вырабатывающих токсины. По предварительным данным, их цветение продолжалось с начала сентября по начало октября и достигло пика 25-30 сентября 2020 года. В итоге на глубинах от пяти до 15 метров резко снизился уровень кислорода.

«Средние температуры воды в Авачинском заливе Тихого океана в сентябре на несколько градусов превышали норму. Из-за этого водоросли, типичные для южных широт Тихого океана, распространились к северу», — Сергей Чалов.

Красные приливы — общее название активного размножения фитопланктона: микроорганизмов, живущих в толще морской воды, таких как динофлагелляты, цианобактерии или диатомовые водоросли. Всплески их численности возникают на фоне повышенной температуры, когда глубинные течения, шторма или поверхностные потоки с суши приносят большое количество питательных веществ.

Опасность красных приливов заключена в том, что некоторые виды водорослей производят нейротоксины. Например, Karenia brevis продуцирует бреветоксин, губительный для морских организмов и птиц. А у человека он вызывает желудочно-кишечные и неврологические проблемы.

Водоросли причиняют вред и экосистеме — блокируют солнечный свет и потребляют значительную часть растворенного в воде кислорода. При разложении погибших микроводорослей в окружающую среду выделяются ядовитые вещества. В итоге в зоне цветения образуется бескислородная мертвая зона, где не выживают ни рыбы, ни морские животные, ни растения. Их массовую гибель биологи называют замором.

Долгое время ученые считали, что красные приливы в основном характерны для морских акваторий тропических широт. Но с изменением климата в последние десятилетия опасное цветение водорослей приобрело глобальный характер.

Первые сообщения о том, что на Халактырском пляже на восточном побережье Камчатки нашли множество мертвых морских животных, поступили в конце сентября. Местные серферы заметили, что цвет воды изменился, а у них самих опухли глаза и появилось раздражение на коже.

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