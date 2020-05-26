Ученые оценили влияние климатических изменений на глубины океана
Хотя глубинные слои океана нагреваются медленнее, чем его поверхность, глубоководным обитателям это все равно не сулит ничего хорошего. Об этом говорит исследование, проведенное университетом Квинсленда под руководством Исаака Брито-Моралеса, который решил понаблюдать, как жизнь в океане реагирует на изменение климата.
«Мы использовали метрику, известную как скорость изменения климата, которая определяет вероятную скорость и направление изменений в экосистемах при нагревании океана», — сказал Брито-Моралес.
Исследователи рассчитали скорость изменения климата во всем океане за последние 50 лет, а затем спрогнозировали ее до конца этого столетия, используя данные 11 климатических моделей.
Исследователи сконцентрировали свое внимание на зоне, следующей за зоной затухания солнечного света, или сумеречной зоной (от 80—100 до 200 м) — мезопелагиали (200—1000 м).
Исследователи обнаружили, что скорость изменений климата в настоящее время в два раза выше на поверхности воды (до 200 метров глубины) из-за более сильного проникновения солнечных лучей в водную толщу, в результате чего глубоководные обитатели пока подвержены воздействию климатических изменений с меньшей вероятностью, чем те, которые плавают на поверхности.
В водах глубиной от 200 до 1000 метров исследование показало, что скорость изменения климата увеличится в 11 раз по сравнению с нынешними темпами.
«И, что интересно, скорость изменения климата не только разнится на разных глубинах в океан, но также изменяется в зависимости от направления, что создает огромные проблемы для способов проектирования охраняемых районов».
Профессор Энтони Ричардсон добавил, что команда исследователей считает необходимым принять меры для строгого управления выбросами углерода.
«Значительное сокращение выбросов углерода имеет жизненно важное значение для контроля потепления и помогает контролировать скорость изменения климата в поверхностных слоях океана к 2100 году», — отметил он.
Огромные размеры и глубина Мирового океана обуславливают то, что потепление, повлиявшее на поверхностные слои океана, будет проникать в более глубокие и холодные воды позже».
Это означает, что экосистема в глубинных слоях океана столкнется с растущими угрозами от потепления океана ближе к концу столетия, независимо от того, что мы будем делать для спасения океана на протяжении этого времени.
«Это оставляет только один вариант — действовать срочно, чтобы смягчить другие антропогенные угрозы глубоководной жизни, включая добычу полезных ископаемых на морском дне и глубоководный рыболовный промысел», — комментируют ученые.
Они считают, что лучший способ свести к минимум негативное влияние антропогенного фактора на жизнь океана — это образовать новые охраняемые районы в глубоких его зонах, где ущерб морскому биоразнообразию будет запрещен или, по крайней мере, будет строго регулироваться.