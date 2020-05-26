Ученые оценили влияние климатических изменений на глубины океана

Хотя глубинные слои океана нагреваются медленнее, чем его поверхность, глубоководным обитателям это все равно не сулит ничего хорошего. Об этом говорит исследование, проведенное университетом Квинсленда под руководством Исаака Брито-Моралеса, который решил понаблюдать, как жизнь в океане реагирует на изменение климата.

«Мы использовали метрику, известную как скорость изменения климата, которая определяет вероятную скорость и направление изменений в экосистемах при нагревании океана», — сказал Брито-Моралес.

Исследователи рассчитали скорость изменения климата во всем океане за последние 50 лет, а затем спрогнозировали ее до конца этого столетия, используя данные 11 климатических моделей.