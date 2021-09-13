Удивительные ландшафты на дне Северного моря показали древнее прошлое Земли

Скрытые шрамы, оставленные на теле планеты во время ледниковых периодов тысячи или миллионы лет назад, теперь отображены с поразительной детализацией.

Используя метод отражательной сейсмологии, группа ученых визуализировала огромные туннели, погребенные сотнями метров ниже дна Северного моря и вырезанные подледными реками. Исследователи назвали эти структуры «долинами туннелей» и уверяют, что такие образования могут помочь нам понять, как замерзшие ландшафты меняются в ответ на потепление климата.

«Происхождение этих каналов не могли выяснить более века. Это открытие поможет нам лучше понять процессы продолжающегося таяния современных ледников в Антарктиде и Гренландии. Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на земле, по которой они перемещаются», – Джеймс Киркхэм, геофизик из Британской антарктической службы.

«Происхождение этих каналов не могли выяснить более века. Это открытие поможет нам лучше понять процессы продолжающегося таяния современных ледников в Антарктиде и Гренландии. Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на земле, по которой они перемещаются», – Джеймс Киркхэм, геофизик из Британской антарктической службы.

Ученые выявили 19 сквозных каналов шириной от 300 до 3000 метров с волнистыми тальвегами (так называется линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна русла, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа). Основываясь на морфологии этих каналов, исследователи интерпретировали их как долины туннелей, образованные талой водой, уходящей под древние ледяные щиты.

Высокий уровень детализации этих туннелей помогает раскрыть информацию о том, как ледяные щиты взаимодействуют с каналами при их формировании. Ледяные щиты в настоящее время тают в ответ на изменения климата, и погрузившись в подробности этих процессов, мы можем выяснить, что произойдет с Гренландией и Антарктидой в ​​будущем, пишут исследователи.