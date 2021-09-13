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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Экология и климат

Удивительные ландшафты на дне Северного моря показали древнее прошлое Земли

National Geographic Россия
13 сентября 2021
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Одна из туннельных долин, выявленных сейсмическими данными
Фото: James Kirkham
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Сравнение ландшафта на дне Северного моря с с современными ледниковыми элементами
Фото: James Kirkham
Скрытые шрамы, оставленные на теле планеты во время ледниковых периодов тысячи или миллионы лет назад, теперь отображены с поразительной детализацией.

Используя метод отражательной сейсмологии, группа ученых визуализировала огромные туннели, погребенные сотнями метров ниже дна Северного моря и вырезанные подледными реками. Исследователи назвали эти структуры «долинами туннелей» и уверяют, что такие образования могут помочь нам понять, как замерзшие ландшафты меняются в ответ на потепление климата.

«Происхождение этих каналов не могли выяснить более века. Это открытие поможет нам лучше понять процессы продолжающегося таяния современных ледников в Антарктиде и Гренландии. Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на земле, по которой они перемещаются», – Джеймс Киркхэм, геофизик из Британской антарктической службы.

Отражательная сейсмология полагается на колебания, распространяющиеся под землей, для создания профиля плотности до значительных глубин. 

Ученые выявили 19 сквозных каналов шириной от 300 до 3000 метров с волнистыми тальвегами (так называется линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна русла, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа). Основываясь на морфологии этих каналов, исследователи интерпретировали их как долины туннелей, образованные талой водой, уходящей под древние ледяные щиты.

Высокий уровень детализации этих туннелей помогает раскрыть информацию о том, как ледяные щиты взаимодействуют с каналами при их формировании. Ледяные щиты в настоящее время тают в ответ на изменения климата, и погрузившись в подробности этих процессов, мы можем выяснить, что произойдет с Гренландией и Антарктидой в ​​будущем, пишут исследователи. 

«Хотя мы уже некоторое время знаем об огромных ледниковых каналах в Северном море, нам впервые удалось получить изображения мелкомасштабных форм рельефа внутри них. Эти тонкие особенности говорят нам о том, как вода перемещалась по каналам (подо льдом) и даже о том, как лед просто застаивался и таял», – Келли Хоган, геофизик из Британской антарктической службы.
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По словам группы, в будущих исследованиях понадобится применить неглубокое бурение, чтобы более точно определить хронологические рамки долины туннелей, а также собрать больше сейсмических данных. Эти детали позволят ученым лучше моделировать гидрологические системы древних ледяных щитов и применять эти знания на практике. 

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