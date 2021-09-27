«Умрет твой скот, умрешь и ты»: скотоводы Сомали беззащитны перед климатической катастрофой
Сотни верблюдов на водопое, отталкивая друг друга, пытаются пробиться к воде. Они вытягивают шеи, чтобы напиться из корыта. Два скотовода, не обращая внимания на эту суматоху у себя за спиной, продолжают, напевая, невозмутимо черпать воду. «Верблюды хотят пить», — говорит один из них по имени Ахмед Мохамуд. Вместе с пятью товарищами, такими же скотоводами как он сам, он несколько дней искал водопой и пастбище. Они как братья, готовые вместе защищаться от любых опасностей — хоть от лихих людей, хоть от диких зверей. На этот случай у них есть ружья.
Но есть беда, от которой они защититься не могут. И это теперь главная угроза для самого их образа жизни — изменение климата. «Есть нечего, земля сухая», — говорит Мохамуд. Ему 38 лет, у него было 70 верблюдов, но 50 из них умерли от голода. Здесь, на севере Сомали, везде говорят о том, как стада становятся все меньше.
Земля иссушена, редкие кусты чахнут без дождя. Вокруг — унылый, однообразный пейзаж, где оттенки светло-коричневого бесконечно переходят друг в друга.
Другой скотовод, Мохамед Хасан Гуре, потерял большую часть верблюдов из-за засух и наводнений, которые следовали друг за другом, и недавнего нашествия саранчи, уничтожившей пастбища. «Мы всегда выживали благодаря скоту, — говорит он. — Потеряешь скотину, чем жить будешь? Умрет твой скот, умрешь и ты. Куда без него?»
Климатические аномалии повторяются
Экстремальная погода в Сомали не новость. Страна испытала всё: засухи, ливневые паводки, нерегулярные дожди, жестокий зной, циклоны, песчаные бури, пыльные бури. Но есть и нечто новое: теперь такие потрясения случаются все чаще.
С 2007 по 2016 гг. шесть лет в Сомали выдались исключительно засушливыми. В 2019 г. сезон дождей запоздал, что вызвало еще одну долгую засуху. За ней пришли проливные дожди, которые привели к наводнениям. В результате более 370 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. В прошлом году полчища пустынной саранчи нанесли катастрофический урон посевам, оставив множество людей без средств к существованию.
В этом году в апреле 80% территории страны пострадало от умеренных или сильных засух (по данным УКГВ). Последовавшие за ними проливные дожди вызвали ливневые паводки в некоторых частях страны, из-за чего погибли десятки людей, а десятки тысяч пострадали.
Подобные погодные аномалии стали повторяться, не оставляя людям времени вернуться к нормальной жизни. Прогнозы изменения климата говорят о том, что дальше будет только хуже. К концу столетия по всей Сомали ожидается повышение среднегодовой температуры воздуха приблизительно на три градуса. Прогнозируется и повышение среднегодового количества осадков, но дожди будут менее регулярными и более интенсивными, а это значит – новые наводнения и эрозия почвы.
В стране, где 60% населения живет в сельской местности и ведет кочевой или полукочевой образ жизни, занимаясь скотоводством, а сельское хозяйство обеспечивает 65% ВВП (по данным Всемирного банка), изменение климата представляет собой прямую угрозу для источников доходов и образа жизни людей. Мохамуд это прекрасно понимает. «У нас говорят: "Остался без скота — записывайся в беженцы", — сказал он. — Многие у нас так и сделали».
«У нас говорят: "Остался без скота — записывайся в беженцы"».
Сомали, на которую приходится лишь 0,08% глобальных выбросов, относится к числу стран, наиболее уязвимых к изменению климата (по данным Лондонской школы экономики). Эта уязвимость обусловлена не только климатическими потрясениями. Уже несколько десятилетий Сомали раздирают вооруженные конфликты: территориальные споры на севере, соперничество кланов в центре и на юге страны, непрекращающиеся столкновения между правительственными силами и вооруженными группами.
В результате около 2,9 миллиона сомалийцев оказались беженцами в собственной стране, а постоянные вооруженные столкновения лишают государство возможности помогать населению приспособиться к жизни в условиях все более частых стихийных бедствий и все большей изменчивости климата.
«Сомали — нагляднейший пример того, что происходит, когда изменения климата накладываются на конфликты. Последствия просто катастрофические, — говорит Абдалла Тоголла, руководитель программы МККК по экономической гуманитарной помощи в Сомали. — Когда экстремальные погодные явления становятся более частыми и интенсивными, они ухудшают и без того плачевное положение в гуманитарном плане. Мы видели и видим, как наводнения и засухи приводят к перемещениям населения. Видим мы и то, как конкуренция за истощенные природные ресурсы приводит к столкновениям на местном уровне. Нет сомнений, между изменением климата и ростом межобщинных столкновений, утратой источников доходов, перемещением населения и его обнищанием существует неразрывная связь. Вопрос в том, что с этим делать».
Меняющаяся реальность
Ключ к решению проблемы — адаптация. Но в странах, увязших в конфликте, где государственные институты слабы и в основном заняты решением вопросов безопасности, обеспечить адаптацию к изменению климата — задача не из легких. Постоянно повторяющиеся экстремальные погодные явления заставили Тоголлу и сотрудников его программы сместить в своей деятельности акцент с экстренной помощи на мероприятия, призванные помочь людям приспособиться к новой и постоянно меняющейся реальности.
Например, МККК вместе со своими партнерами работал над тем, чтобы вывести сорта кукурузы и сорго, более устойчивые к засухе и вредителям. Их семена предоставляются почти 60 сельскохозяйственным кооперативам по всей стране, кроме того, крестьян обучают агротехническим приемам. 70% урожая крестьянские семьи оставляют себе, оставшиеся 30% раздают живущим в их местности земледельцам, которые находятся в еще более трудном положении.
Чтобы поддержать скотоводов, МККК совместно с партнерами сажал слоновую траву в некоторых регионах южной части центральной Сомали и на севере страны. Эта трава может расти на самых разных почвах, она повышает их плодородие, предотвращает эрозию и служит хорошим кормом для скота.
Кроме того, на севере страны в 150 сообществах началось осуществление ветеринарной программы. В ее рамках МККК обучил местных жителей оказанию базовой ветеринарной помощи. Эта сеть ветеринаров также служит системой раннего предупреждения, сообщая органам власти обо всех вспышках заболеваний.
Наверное, самым ярким примером нашей помощи стал проект развития пчеловодства, которое позволяет крестьянам получить дополнительный доход от продажи меда. Современные ульи, инструменты и защитную одежду через кооперативы получили около 200 крестьян.
Один из них — Мирис Абдирахман. Ему 35 лет, он уроженец области Баколь, разводит кур и держит немного скота. «Пчелы помогают нашей семье сводить концы с концами. Хватает денег на продукты и не только, например на лечение», — говорит он. Три литра меда на базаре стоят 60 долларов.
Призыв к действию
Проблемы сомалийцев свидетельствуют о растущей угрозе экстремальных климатических явлений для людей, живущих в зонах конфликтов. Сейчас, когда мировые лидеры готовятся к климатическому саммиту в Глазго, который состоится в ноябре, очевидно, что, борясь с изменением климата, нельзя забывать о населении стран, для которых это изменение представляет наибольшую угрозу.
«Неудивительно, что среди стран, которым, как считается, больше всего грозят последствия изменений климата, многие увязли в конфликтах, — говорит Катрин-Люн Грейсон, советник МККК по вопросам политики в области изменения климата и конфликтов. — Нестабильность, вызванная проблемами безопасности, лишь усугубляет угрозы, порожденные изменением климата, и нигде это не проявляется более наглядно, чем в Сомали. Совершенно необходимо, чтобы на конференции в Глазго международное сообщество уделило намного больше внимания помощи населению в адаптации к изменению климата, наряду с мерами по смягчению его последствий. Это должно сопровождаться увеличением доли климатического финансирования, выделяемой для стран, затронутых конфликтом. Сейчас между климатическим финансированием, предоставляемым стабильным странам и странам, страдающим от конфликтов, существует огромный разрыв. Чтобы уязвимое население получило всю необходимую поддержку, этот разрыв нужно устранить».