«Умрет твой скот, умрешь и ты»: скотоводы Сомали беззащитны перед климатической катастрофой

Сотни верблюдов на водопое, отталкивая друг друга, пытаются пробиться к воде. Они вытягивают шеи, чтобы напиться из корыта. Два скотовода, не обращая внимания на эту суматоху у себя за спиной, продолжают, напевая, невозмутимо черпать воду. «Верблюды хотят пить», — говорит один из них по имени Ахмед Мохамуд. Вместе с пятью товарищами, такими же скотоводами как он сам, он несколько дней искал водопой и пастбище. Они как братья, готовые вместе защищаться от любых опасностей — хоть от лихих людей, хоть от диких зверей. На этот случай у них есть ружья.

Но есть беда, от которой они защититься не могут. И это теперь главная угроза для самого их образа жизни — изменение климата. «Есть нечего, земля сухая», — говорит Мохамуд. Ему 38 лет, у него было 70 верблюдов, но 50 из них умерли от голода. Здесь, на севере Сомали, везде говорят о том, как стада становятся все меньше.